В сети появилось видео со сбитым в Ростове студентом из Латинской Америки

Авария произошла днем 28 мая рядом с одним из корпусов ДГТУ. Молодой человек шел по тротуару, когда на него вылетел Citroën. Машину вынесло с проезжей части из-за неудачной попытки перестроиться. Авто снесло ограждение и сбило парня. Момент столкновения попал на видео. Молодой человек скончался на месте через несколько минут.