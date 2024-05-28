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Posted Сегодня, 15:58

Published Сегодня, 15:58

Modified Сегодня, 17:04

Updated Сегодня, 17:04

Фото для иллюстрации

В сети появилось видео со сбитым в Ростове студентом из Латинской Америки

28 мая 2024, 15:58
Фото: 1MI
Фото для иллюстрации
Студент-иностранец погиб в смертельном ДТП в Ростове, видео трагического происшествия появилось в соцсетях.

Авария произошла днем 28 мая рядом с одним из корпусов ДГТУ. Молодой человек шел по тротуару, когда на него вылетел Citroën. Машину вынесло с проезжей части из-за неудачной попытки перестроиться. Авто снесло ограждение и сбило парня. Момент столкновения попал на видео. Молодой человек скончался на месте через несколько минут.

Фото для иллюстрации
Видео: Telegram-канал «Ростов Главный»

Mash пишет, что погибший был студентом из Эквадора. Он учился на факультете автоматизации, мехатроники и управления. Ему был 21 год.

Свидетели сообщали, что за рулем машины была 31-летняя женщина. Когда она увидела погибшего пешехода, то стала плакать у его тела.

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