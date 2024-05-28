В сети появилось видео со сбитым в Ростове студентом из Латинской Америки

Posted Сегодня, 15:58
Published Сегодня, 15:58
Modified Сегодня, 17:04
Updated Сегодня, 17:04
Авария произошла днем 28 мая рядом с одним из корпусов ДГТУ. Молодой человек шел по тротуару, когда на него вылетел Citroën. Машину вынесло с проезжей части из-за неудачной попытки перестроиться. Авто снесло ограждение и сбило парня. Момент столкновения попал на видео. Молодой человек скончался на месте через несколько минут.
Mash пишет, что погибший был студентом из Эквадора. Он учился на факультете автоматизации, мехатроники и управления. Ему был 21 год.
Свидетели сообщали, что за рулем машины была 31-летняя женщина. Когда она увидела погибшего пешехода, то стала плакать у его тела.