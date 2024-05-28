Власти сделали заявление после пугающего звука взрыва в Ростовской области

Posted Сегодня, 17:25
Published Сегодня, 17:25
Modified Сегодня, 17:27
Updated Сегодня, 17:27
Вечером 28 мая жители Багаевского, Константиновского и других близлежащих районов сообщили о сильном звуке взрыва. От него затряслись стекла в домах, у машин сработала сигнализация.
Глава Константиновского района Виталий Дьячкин написал, что «предполагает», какая причина была у «хлопка» в небе. Он связал происшествие с переходом самолета на сверхзвуковую скорость.
«По крайней мере в Константиновском районе каких либо обломков или разрушений, а тем более пострадавших нет! При наличии официальной, я подчеркиваю, именно официальной версии происхождения хлопка, я обязательно дам знать», — пишет Дьячкин.
Напомним, сегодня глава администрации Таганрога опроверг атаку БПЛА на местный завод. Он заявил, что сообщения об этом распространяют «провокаторы».