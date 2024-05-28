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Published Сегодня, 17:25

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Updated Сегодня, 17:27

Фото для иллюстрации

Власти сделали заявление после пугающего звука взрыва в Ростовской области

28 мая 2024, 17:25
Фото: 1MI
Фото для иллюстрации
Мощный звук взрыва в ряде муниципалитетов Ростовской области может быть связан с работой авиации, пояснил глава Константиновского района Виталий Дьячкин.

Вечером 28 мая жители Багаевского, Константиновского и других близлежащих районов сообщили о сильном звуке взрыва. От него затряслись стекла в домах, у машин сработала сигнализация.

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Глава Константиновского района Виталий Дьячкин написал, что «предполагает», какая причина была у «хлопка» в небе. Он связал происшествие с переходом самолета на сверхзвуковую скорость.

«По крайней мере в Константиновском районе каких либо обломков или разрушений, а тем более пострадавших нет! При наличии официальной, я подчеркиваю, именно официальной версии происхождения хлопка, я обязательно дам знать», — пишет Дьячкин.

Напомним, сегодня глава администрации Таганрога опроверг атаку БПЛА на местный завод. Он заявил, что сообщения об этом распространяют «провокаторы».

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