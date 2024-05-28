Закрытый центр BMW продают в Ростове за полтора миллиарда рублей

Posted Сегодня, 15:16
Published Сегодня, 15:16
Modified Сегодня, 15:18
Updated Сегодня, 15:18
Дилерский центр располагался на улице Доватора, 253. Его площадь составляет больше четырех тысяч квадратных метров. В новом здании сделан хороший ремонт, к нему подведены все коммуникации.
«Также дополнительно здание оборудовано системами вентиляции, кондиционирования, пожаротушения и видеонаблюдения», — говорится в объявлении.
Купить центр предлагается за полтора миллиарда рублей.
Сам дилерский центр BMW функционировал в Ростове до марта 2022 года. После начала боевых действий на Украине компания свернула свою деятельность на территории РФ.
Ранее эксперты предрекли резкое подорожание китайских машин в Ростовской области.