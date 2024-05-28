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Posted Сегодня, 15:16

Published Сегодня, 15:16

Modified Сегодня, 15:18

Updated Сегодня, 15:18

Дилерский центр BMW продают в Ростове за полтора миллиарда рублей

Закрытый центр BMW продают в Ростове за полтора миллиарда рублей

28 мая 2024, 15:16
Фото: Unsplash
Дилерский центр BMW продают в Ростове за полтора миллиарда рублей
Закрытый два года назад дилерский центр BMW выставили на продажу в Ростове, сообщается на портале свободных объявлений.

Дилерский центр располагался на улице Доватора, 253. Его площадь составляет больше четырех тысяч квадратных метров. В новом здании сделан хороший ремонт, к нему подведены все коммуникации.

«Также дополнительно здание оборудовано системами вентиляции, кондиционирования, пожаротушения и видеонаблюдения», — говорится в объявлении.

Купить центр предлагается за полтора миллиарда рублей.

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Купить центр предлагается за полтора миллиарда рублей.Купить центр предлагается за полтора миллиарда рублей.
Купить центр предлагается за полтора миллиарда рублей.Купить центр предлагается за полтора миллиарда рублей.
Купить центр предлагается за полтора миллиарда рублей.Купить центр предлагается за полтора миллиарда рублей.
Купить центр предлагается за полтора миллиарда рублей.
Фото: Авито.ру

Сам дилерский центр BMW функционировал в Ростове до марта 2022 года. После начала боевых действий на Украине компания свернула свою деятельность на территории РФ.

Ранее эксперты предрекли резкое подорожание китайских машин в Ростовской области.

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