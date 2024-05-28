Жители Ростова стали массово покупать немецкие кабриолеты

Третьим по доле спроса стал бренд Volkswagen. Кабриолеты этой марки занимают 11,6% от всего спроса, но при этом они стали лидерами по динамике его повышения. За два месяца интерес к ним возрос на 208,3%. Средняя цена такого авто составляет один миллион рублей.