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Published Сегодня, 10:20

Modified Сегодня, 10:22

Updated Сегодня, 10:22

Жители Ростова стали массово покупать кабриолеты

Жители Ростова стали массово покупать немецкие кабриолеты

28 мая 2024, 10:20
Фото: Unsplash
Жители Ростова стали массово покупать кабриолеты
В Ростове растет спрос на немецкие кабриолеты, рассказали аналитики «Авито Авто» корреспонденту RostovGazeta.

С наступлением лета жители Ростова стали активнее отдавать предпочтение автомобилям со складывающимся верхом. Особенной популярностью пользуются немецкие кабриолеты с пробегом.

Так, 21% от общей доли спроса пришелся на кабриолеты BMW. За два месяца спрос на эту марку в данном сегменте вырос на 179,2%. Средняя цена такого кабриолета составляет 5,8 миллиона рублей.

Вторыми популярности стали машины со складывающимся верхом от Mercedes-Benz. Они занимают 20,3% от всей доли спроса. Такой кабриолет в среднем обойдется в 3,7 миллиона рублей.

Третьим по доле спроса стал бренд Volkswagen. Кабриолеты этой марки занимают 11,6% от всего спроса, но при этом они стали лидерами по динамике его повышения. За два месяца интерес к ним возрос на 208,3%. Средняя цена такого авто составляет один миллион рублей.

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Также в топ-5 по доле спроса в Ростове вошли Mazda (9,4%) и Ford (7,5%) со средней ценой за один кабриолет в 2,1 миллиона и 3,5 миллион рублей соответственно.

Ранее RostovGazeta рассказала, как покупать автомобиль в Ростове и не нарваться на мошенников.

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