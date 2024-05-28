Жители Ростова стали массово покупать немецкие кабриолеты

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
С наступлением лета жители Ростова стали активнее отдавать предпочтение автомобилям со складывающимся верхом. Особенной популярностью пользуются немецкие кабриолеты с пробегом.
Так, 21% от общей доли спроса пришелся на кабриолеты BMW. За два месяца спрос на эту марку в данном сегменте вырос на 179,2%. Средняя цена такого кабриолета составляет 5,8 миллиона рублей.
Вторыми популярности стали машины со складывающимся верхом от Mercedes-Benz. Они занимают 20,3% от всей доли спроса. Такой кабриолет в среднем обойдется в 3,7 миллиона рублей.
Третьим по доле спроса стал бренд Volkswagen. Кабриолеты этой марки занимают 11,6% от всего спроса, но при этом они стали лидерами по динамике его повышения. За два месяца интерес к ним возрос на 208,3%. Средняя цена такого авто составляет один миллион рублей.
Также в топ-5 по доле спроса в Ростове вошли Mazda (9,4%) и Ford (7,5%) со средней ценой за один кабриолет в 2,1 миллиона и 3,5 миллион рублей соответственно.
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