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Posted Сегодня, 13:04

Published Сегодня, 13:04

Modified Сегодня, 13:06

Updated Сегодня, 13:06

Жителя Ростовской области осудят за видео в Telegram-канале

Жителя Ростовской области осудят за видео в Telegram-канале

28 мая 2024, 13:04
Фото: Unsplash
Жителя Ростовской области осудят за видео в Telegram-канале
Мужчина в Ростовской области дважды попался на демонстрации запрещенной нацистской символики, рассказали в управлении СК.

Следователи передают в суд материалы дела в отношении жителя Ростовской области. Его обвиняют в публичной демонстрации запрещенной нацистской символики. Мужчина вел Telegram-канал, в котором публиковал видео с символикой и атрибутикой нацистов.

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В СК отмечают, что обвиняемый понимал противоправность своих действий. В первый раз он получил административное наказание за публикацию таких видео. Спустя несколько месяцев он стал фигурантом уголовного дела. Теперь его судьбу решит суд.

Ранее стало известно, кого из ростовчан будут преследовать за старые посты в соцсетях.

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#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Уголовное дело
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