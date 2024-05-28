Жителя Ростовской области осудят за видео в Telegram-канале

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
Следователи передают в суд материалы дела в отношении жителя Ростовской области. Его обвиняют в публичной демонстрации запрещенной нацистской символики. Мужчина вел Telegram-канал, в котором публиковал видео с символикой и атрибутикой нацистов.
В СК отмечают, что обвиняемый понимал противоправность своих действий. В первый раз он получил административное наказание за публикацию таких видео. Спустя несколько месяцев он стал фигурантом уголовного дела. Теперь его судьбу решит суд.
Ранее стало известно, кого из ростовчан будут преследовать за старые посты в соцсетях.