Что делать при блокировке банковской карты на оплату проезда в транспорте Ростова

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Иван [имя изменено по его просьбе — прим. редакции] рассказывает, что во время рабочей поездки по Ростову, на его банковской карте не хватило средств для оплаты проезда на автобусе. Только он об этом не знал и в процессе пути не заметил.
Дело в том, что оплата за проезд в автобусе проходила, чек выползал из валидатора, и ничто не сигнализировало о проблемах.
«Проблемы начались только на следующий день, когда моя банковская карта оказалась в стоп-листе на оплату поездок в общественном транспорте. Я сразу же пополнил баланс счета, но ничего не изменилось», — отмечает Иван.
По словам ростовчанина, обращение в банк не помогло. Автоответчик сразу предупредил, что карта заблокирована на оплату проезда и теперь ее следует разблокировать. Но в банке это сделать не могут.
Специалист техподдержки уверил, что разблокировать карту не сложно. Он разъяснил, что в приложении банка есть ссылка, пройдя по которой нужно просто привязать карту и погасить задолженность.
«Только он не упомянул об одном важном нюансе. Когда я попытался привязать карту к какому-то „личному кабинету пассажира“, появилось оповещение, что подключение не защищено и злоумышленники могут похитить мои данные. После этого меня спросили, намерен ли я дальше продолжать? Конечно, я не стал этого делать. Разве есть такие люди, которые хотят, чтобы данные их карты похитили мошенники?» — недоумевает ростовчанин.
Собеседник сокрушается, что с тех пор прошло уже несколько дней. Попытка удалить банковскую карту из стоп-листа не увенчалась успехом. По словам собеседника, несмотря на наличие средств на карте, погашать ими задолженность за поездки никто не собирался.
«В приложении был указан еще один способ — обратиться лично в Агентство развития платежных систем. Оперативно дозвониться я туда не смог. А как туда доехать, если оплатить поездку моей картой в автобусе теперь нельзя», — возмущается ростовчанин.
На момент публикации материала, вопрос о том, как удалить карту из стоп-листа нашел свое решение.
«Я дозвонился-таки в Агентство развития платежных систем. Назвал номер своей карты оператору. Мне подтвердили, что карта действительно находится в стоп-листе. И напомнили, что Агентство теперь находится по другому адресу. Не на Социалистической, а на Халтуринском, 28 в Ростове», — уточняет горожанин.
По его словам, оператор подробно разъяснил и другой способ, как автоматически вывести карту из стоп-листа.
«Для этого мне нужно совершить поездку в автобусе и приложить карту, которая находится в стоп-листе, к валидатору. Оплата с этой карты якобы не произойдет. Но это позволит сработать транзакции, которая даст посыл банку для вывода карты из стоп-листа», — разъясняет Иван.
Однако немаловажный факт заключается в том, что оплатить поездку в автобусе придется другим способом. Самый простой — наличными.
«Я поинтересовался у оператора, разве в автобусах Ростова еще действует оплата наличкой? Мне ответили утвердительно», — говорит собеседник.
Также оператор порекомендовал ростовчанину приобрести для оплаты проезда специальную транспортную карту, рассказав о ее преимуществах.
Выяснилось, что купить транспортную карту можно в любом киоске «Семейное чтение», «Галерея прессы» или непосредственно в офисе Агентства.
«Сколько я живу в Ростове, ни разу не встречал названные киоски. Возможно, я просто невнимательный, или речь шла о каком-то другом городе», — констатирует собеседник.
Ранее RostovGazeta рассказывала о другой похожей ситуации — как у ростовчан не принимали оплату картой на автостанциях маршрута «Ростов — Ставрополь». Для посещения туалета, покупки еды в кафе от людей требовали исключительно наличные. А тем, у кого на руках денег не было, попросту отказывали в услугах.