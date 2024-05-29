Депутата в Миллерово подозревают в махинации с покупкой «Газели» за счет бюджета

Posted Сегодня, 18:53
Published Сегодня, 18:53
Modified Сегодня, 18:55
Updated Сегодня, 18:55
Как сообщает издание, местные власти выделили 290 тысяч рублей на приобретение автомобиля «Газель» для нужд коммунального хозяйства. Для этого администрация провела конкурс и определилась с продавцом. После того, как стало известно имя победителя, Кугут якобы предложил ему провернуть выгодную схему. Так, бизнесмен, дескать, должен был заранее купить ветхую «Газель», которая обойдется значительно дешевле, затем сделать легкий ремонт и продать под видом новой. Так, реальная цена грузовика составила примерно 60 тысяч рублей.
По данным источника СМИ, против депутата возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Однако официального подтверждения информации нет. Сотрудники правоохранительных органов не комментировали данную ситуацию.
Ранее RostovGazeta сообщила, что экс-прокурора Железнодорожного района Ростова-на-Дону будут судить за мошенничество.