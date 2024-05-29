Депутата в Миллерово подозревают в махинации с покупкой «Газели» за счет бюджета

Как сообщает издание, местные власти выделили 290 тысяч рублей на приобретение автомобиля «Газель» для нужд коммунального хозяйства. Для этого администрация провела конкурс и определилась с продавцом. После того, как стало известно имя победителя, Кугут якобы предложил ему провернуть выгодную схему. Так, бизнесмен, дескать, должен был заранее купить ветхую «Газель», которая обойдется значительно дешевле, затем сделать легкий ремонт и продать под видом новой. Так, реальная цена грузовика составила примерно 60 тысяч рублей.