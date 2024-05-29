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Депутата из Миллерово подозревают в мошенничестве денежными средствами

Депутата в Миллерово подозревают в махинации с покупкой «Газели» за счет бюджета

29 мая 2024, 18:53
Фото: 1MI
Депутата из Миллерово подозревают в мошенничестве денежными средствами
Правоохранительные органы подозревают депутата из Миллерово Ростовской области Василия Кугута в мошенничестве с покупкой «Газели» для города за счет бюджетных средств, сообщает 1Рнд с отсылкой на собственные источники.

Как сообщает издание, местные власти выделили 290 тысяч рублей на приобретение автомобиля «Газель» для нужд коммунального хозяйства. Для этого администрация провела конкурс и определилась с продавцом. После того, как стало известно имя победителя, Кугут якобы предложил ему провернуть выгодную схему. Так, бизнесмен, дескать, должен был заранее купить ветхую «Газель», которая обойдется значительно дешевле, затем сделать легкий ремонт и продать под видом новой. Так, реальная цена грузовика составила примерно 60 тысяч рублей.

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По данным источника СМИ, против депутата возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Однако официального подтверждения информации нет. Сотрудники правоохранительных органов не комментировали данную ситуацию.

Ранее RostovGazeta сообщила, что экс-прокурора Железнодорожного района Ростова-на-Дону будут судить за мошенничество.

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