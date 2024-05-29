rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:12

Published Сегодня, 15:12

Modified Сегодня, 15:14

Updated Сегодня, 15:14

Движение у Центрального рынка в Ростове-на-Дону перекроют на 2 месяца

Движение у Центрального рынка в Ростове-на-Дону перекроют на 2 месяца

29 мая 2024, 15:12
Фото: Unsplash
Движение у Центрального рынка в Ростове-на-Дону перекроют на 2 месяца
В Ростове-на-Дону улица Московская будет закрыта для движения до середины августа из-за проведения технических работ, сообщили в Департаменте транспорта.

В районе Центрального рынка планируются мероприятия по реконструкции водопроводной линии. Это и станет причиной ограничений, которые продлятся с 15 июня два месяца.

Водители не смогут проехать по Московской от Доломановского до Островского с северной стороны. В восточном направлении сделают одностороннее движение, оно будет действовать, пока не завершатся все намеченные работы.

Курьер парализовал движение трамваев в Ростове-на-Дону
Узнать подробнее

Кроме того, запретят проезд на Московской от Островского до Буденновского, речь идет о движении с южной стороны.

Ранее курьер парализовал движение трамваев в Ростове-на-Дону. Причиной стала парковка с нарушением правил.

До этого в городе продлили зимний график работы общественного транспорта.

Читайте также:
Курьер парализовал движение трамваев в Ростове-на-ДонуНа Красноармейской в Ростове ограничат движение транспорта«Ростелеком» поддержал южный образовательный форум «Молодая волна. В движении»
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ограничения#Технические работы#Центральный рынок
Подпишитесь
Рогозин показал летящие к Ростову дроны, а зрители оплакивают актера «Кин-Дза-Дза!»
Сегодня, 18:26
Депутат сообщила, что в одной из школ Ростова пытались обыскать девочек перед ОГЭ
Сегодня, 16:48
«Перебивают, заговаривают зубы»: как продают машины в автосалоне Ростова
Сегодня, 15:01
Штрафы за оправдания и 60 сосисок: что прописано в райдере Басты
Сегодня, 15:08
Омбудсмен рассказал о законных досмотрах детей перед ЕГЭ в Ростовской области
Сегодня, 15:03
Щипают за ноги и притесняют рыжих: как над ростовчанами издеваются работодатели
Сегодня, 11:39
"