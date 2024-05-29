Движение у Центрального рынка в Ростове-на-Дону перекроют на 2 месяца

Posted Сегодня, 15:12
Published Сегодня, 15:12
Modified Сегодня, 15:14
Updated Сегодня, 15:14
В районе Центрального рынка планируются мероприятия по реконструкции водопроводной линии. Это и станет причиной ограничений, которые продлятся с 15 июня два месяца.
Водители не смогут проехать по Московской от Доломановского до Островского с северной стороны. В восточном направлении сделают одностороннее движение, оно будет действовать, пока не завершатся все намеченные работы.
Кроме того, запретят проезд на Московской от Островского до Буденновского, речь идет о движении с южной стороны.
Ранее курьер парализовал движение трамваев в Ростове-на-Дону. Причиной стала парковка с нарушением правил.
До этого в городе продлили зимний график работы общественного транспорта.