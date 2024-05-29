Эколог рассказал, как обстоят дела с переработкой мусора в Ростовской области

То, что не перерабатывают в нашем регионе, отправляется дальше по стране: в Липецк, Подмосковье, на Урал, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал генеральный директор одной из некоммерческих экологических организаций Ростова Алексея Милич.

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