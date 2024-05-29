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Published Сегодня, 09:45

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Updated Сегодня, 09:47

Эколог рассказал, как обстоят дела с переработкой мусора в Ростовской области

Эколог рассказал, как обстоят дела с переработкой мусора в Ростовской области

29 мая 2024, 09:45
Фото: 1MI
Эколог рассказал, как обстоят дела с переработкой мусора в Ростовской области
То, что не перерабатывают в нашем регионе, отправляется дальше по стране: в Липецк, Подмосковье, на Урал, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал генеральный директор одной из некоммерческих экологических организаций Ростова Алексея Милич.

По словам Алексея Милича, в Ростовской области есть три стекольных завода, которые изготавливают стеклянную тару и окна из вторсырья.

«У нас под Ростовом есть бумажная фабрика в Чалтыре и на левом берегу есть предприятие, которое делает упаковки. Пластиковую бутылку перерабатывают только в Московской области, батарейки — в Челябинске и в Ярославле», — рассказывает эколог.

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Как отмечает Алексей Милич, стоящие в городе площадки для раздельного сбора мусора, по сути, не работают.

«Нет просвещения и нет должного ухода за этими контейнерами. То, что стоит в частном порядке — оно более-менее еще работает. Все зависит от регионального оператора», — замечает эксперт.

Ранее RostovGazeta писала о том, почему улицы Ростова засыпаны мусором.

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