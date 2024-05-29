Эколог рассказал, как обстоят дела с переработкой мусора в Ростовской области

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
Modified Сегодня, 09:47
Updated Сегодня, 09:47
По словам Алексея Милича, в Ростовской области есть три стекольных завода, которые изготавливают стеклянную тару и окна из вторсырья.
«У нас под Ростовом есть бумажная фабрика в Чалтыре и на левом берегу есть предприятие, которое делает упаковки. Пластиковую бутылку перерабатывают только в Московской области, батарейки — в Челябинске и в Ярославле», — рассказывает эколог.
Как отмечает Алексей Милич, стоящие в городе площадки для раздельного сбора мусора, по сути, не работают.
«Нет просвещения и нет должного ухода за этими контейнерами. То, что стоит в частном порядке — оно более-менее еще работает. Все зависит от регионального оператора», — замечает эксперт.
Ранее RostovGazeta писала о том, почему улицы Ростова засыпаны мусором.