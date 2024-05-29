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Published Сегодня, 09:54

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Эколог Шевченко объяснил, чем грозит сгон воды в Таганрогском заливе

Эколог Шевченко объяснил, чем грозит сгон воды в Таганрогском заливе

29 мая 2024, 09:54
Фото: 61.mchs.gov.ru
Эколог Шевченко объяснил, чем грозит сгон воды в Таганрогском заливе
Нагонные и сгонные явления в Азовском море являются нормальным явлением, заявил «Новым известиям» эколог Дмитрий Шевченко.

По словам эксперта, из-за того, что Азовское море является маленьким и замкнутым водоемом здесь сильно проявляют себя нагонные и сгонные явления. Сейчас вода там стала «уходить» из-за мощных северо-восточных ветров.

Воду в Таганрогском заливе выдуло на сотни метров от берега
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Сейчас вода там стала «уходить» из-за мощных северо-восточных ветров.Сейчас вода там стала «уходить» из-за мощных северо-восточных ветров.
Сейчас вода там стала «уходить» из-за мощных северо-восточных ветров.
Фото: ВК «ЧП Ростовна Дону»

«Вода в Азовском море ведет себя, как в стакане воды. Она плещется, ее с одного берега сгоняет, а на противоположном уровень воды повышается», — говорит Шевченко.

Вместе с тем он предупредил, что порой сгоны воды могут приводить и к более ужасающим последствиям. Например, в 1969 году произошло одно из самых страшных наводнений на Кубани. Шквалистый ветер поднял тогда в Азовском море гигантскую волну. Вода снесла дома и перевернула в порту корабли. Сколько человек погибли тогда в наводнении, до сих пор неизвестно.

Ранее RostovGazeta показала кадры обнаженного дна Таганрогского залива после ухода воды.

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