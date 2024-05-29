Эколог Шевченко объяснил, чем грозит сгон воды в Таганрогском заливе

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 09:56
Updated Сегодня, 09:56
По словам эксперта, из-за того, что Азовское море является маленьким и замкнутым водоемом здесь сильно проявляют себя нагонные и сгонные явления. Сейчас вода там стала «уходить» из-за мощных северо-восточных ветров.
«Вода в Азовском море ведет себя, как в стакане воды. Она плещется, ее с одного берега сгоняет, а на противоположном уровень воды повышается», — говорит Шевченко.
Вместе с тем он предупредил, что порой сгоны воды могут приводить и к более ужасающим последствиям. Например, в 1969 году произошло одно из самых страшных наводнений на Кубани. Шквалистый ветер поднял тогда в Азовском море гигантскую волну. Вода снесла дома и перевернула в порту корабли. Сколько человек погибли тогда в наводнении, до сих пор неизвестно.
Ранее RostovGazeta показала кадры обнаженного дна Таганрогского залива после ухода воды.