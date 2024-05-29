Эколог Шевченко объяснил, чем грозит сгон воды в Таганрогском заливе

Вместе с тем он предупредил, что порой сгоны воды могут приводить и к более ужасающим последствиям. Например, в 1969 году произошло одно из самых страшных наводнений на Кубани. Шквалистый ветер поднял тогда в Азовском море гигантскую волну. Вода снесла дома и перевернула в порту корабли. Сколько человек погибли тогда в наводнении, до сих пор неизвестно.