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Published Сегодня, 14:39

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Экс-прокурора района Ростова-на-Дону будут судить за мошенничество

Экс-прокурора района Ростова-на-Дону будут судить за мошенничество

29 мая 2024, 14:39
Фото: Unsplash
Экс-прокурора района Ростова-на-Дону будут судить за мошенничество
В Ростове-на-Дону будут судить бывшего прокурора Железнодорожного района города, которому вменяют покушение на мошенничество, сообщает Объединенная пресс-служба судов региона.

Ростовский областной суд постановил изменить территориальную подсудность. Из-за этого все материалы передали на рассмотрение в Пролетарский районный суд.

Следующее заседание состоится 13 июня.

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До этого СМИ писали, что прокурора Александра Алексеева задержали при получении 1,3 миллиона рублей. Говорилось, что за эти деньги он якобы должен был отменить меру пресечения человеку, ставшему фигурантом уголовного дела.

Информация о задержании уже бывшего прокурора появилась весной минувшего года.

Ранее генподрядчика по уборке улиц Ростова заподозрили в махинациях на 4 миллиона рублей.

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