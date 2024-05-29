Экс-прокурора района Ростова-на-Дону будут судить за мошенничество

Posted Сегодня, 14:39
Published Сегодня, 14:39
Modified Сегодня, 14:41
Updated Сегодня, 14:41
Ростовский областной суд постановил изменить территориальную подсудность. Из-за этого все материалы передали на рассмотрение в Пролетарский районный суд.
Следующее заседание состоится 13 июня.
До этого СМИ писали, что прокурора Александра Алексеева задержали при получении 1,3 миллиона рублей. Говорилось, что за эти деньги он якобы должен был отменить меру пресечения человеку, ставшему фигурантом уголовного дела.
Информация о задержании уже бывшего прокурора появилась весной минувшего года.
Ранее генподрядчика по уборке улиц Ростова заподозрили в махинациях на 4 миллиона рублей.