ЕСПЧ завел дело против Украины из-за пыток российского военнопленного

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
Modified Сегодня, 07:23
Updated Сегодня, 07:23
Процесс получил название «Резников против Украины». Известно, что Резников до начала боевых действий в 2022 году был шахтером в Донецке. В конце 2022 года он ушел добровольцем на фронт. Спустя полтора года он попал в плен. Украинские силовики стали шантажировать дочь военного, требуя от нее присылать фотографии военных объектов. В противном случае они грозили продолжить пытать Резникова.
Дочь военного обратилась за помощью к правозащитникам. Они составили заявление в ЕСПЧ. Там завели дело. Правозащитники и юристы собирают сейчас материалы для предстоящих разбирательств. Также они отослали информацию о пытках Резникова в МИД Швейцарии. На предстоящей там в середине июня конференции будет обсуждаться и тема военнопленных. При этом Россию на мероприятие не пригласили.
Ранее бойца ВСУ Дмитрия Евгана осудили на 20 лет в Ростове-на-Дону за попытку убить пленного штыком. Преступление он совершил в 2022 году в Мариуполе.