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ЕСПЧ завел дело против Украины из-за пыток российского военнопленного

ЕСПЧ завел дело против Украины из-за пыток российского военнопленного

29 мая 2024, 07:21
Фото: ELSA International/wikimedia.org
ЕСПЧ завел дело против Украины из-за пыток российского военнопленного
Европейский суд по правам человека завел дело в отношении Украины из-за жестоких пыток российского военного Дениса Резникова, сообщила РИА «Новости» правозащитник Ирина Вихорева.

Процесс получил название «Резников против Украины». Известно, что Резников до начала боевых действий в 2022 году был шахтером в Донецке. В конце 2022 года он ушел добровольцем на фронт. Спустя полтора года он попал в плен. Украинские силовики стали шантажировать дочь военного, требуя от нее присылать фотографии военных объектов. В противном случае они грозили продолжить пытать Резникова.

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Дочь военного обратилась за помощью к правозащитникам. Они составили заявление в ЕСПЧ. Там завели дело. Правозащитники и юристы собирают сейчас материалы для предстоящих разбирательств. Также они отослали информацию о пытках Резникова в МИД Швейцарии. На предстоящей там в середине июня конференции будет обсуждаться и тема военнопленных. При этом Россию на мероприятие не пригласили.

Ранее бойца ВСУ Дмитрия Евгана осудили на 20 лет в Ростове-на-Дону за попытку убить пленного штыком. Преступление он совершил в 2022 году в Мариуполе.

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