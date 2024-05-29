ЕСПЧ завел дело против Украины из-за пыток российского военнопленного

Дочь военного обратилась за помощью к правозащитникам. Они составили заявление в ЕСПЧ. Там завели дело. Правозащитники и юристы собирают сейчас материалы для предстоящих разбирательств. Также они отослали информацию о пытках Резникова в МИД Швейцарии. На предстоящей там в середине июня конференции будет обсуждаться и тема военнопленных. При этом Россию на мероприятие не пригласили.