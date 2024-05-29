Госдума досрочно прекратила полномочия депутата и экс-мэра Ростова Кушнарева

Напомним, Кушнарева избрали депутатом Госдумы от Ростовской области в 2021 году. Он входил в состав комитета по строительству и ЖКХ. В Ростовской области он успел отметиться на должности министра транспорта с 2014 по 2016 год. Затем, с 2016 по 2019 год, Кушнарев возглавлял администрацию Ростова-на-Дону.