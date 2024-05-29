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Госдума досрочно прекратила полномочия депутата и экс-мэра Ростова Кушнарева

Госдума досрочно прекратила полномочия депутата и экс-мэра Ростова Кушнарева

29 мая 2024, 06:51
Фото: donland.ru
Госдума досрочно прекратила полномочия депутата и экс-мэра Ростова Кушнарева
Депутат и бывший градоначальник Ростова Виталий Кушнарев сложил свои полномочия, документ об этом внесен на рассмотрение комиссией Госдумы по мандатным вопросам.

Госдума приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Виталия Кушнарева. От обязанностей парламентария он освобожден с 27 мая.

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Причиной сложения полномочий Кушнарева указывается его возможный переход на должность главы Минтранса и заместителя губернатора Ростовской области. На сайте министерства и правительства региона назначение пока не анонсировалось.

Напомним, Кушнарева избрали депутатом Госдумы от Ростовской области в 2021 году. Он входил в состав комитета по строительству и ЖКХ. В Ростовской области он успел отметиться на должности министра транспорта с 2014 по 2016 год. Затем, с 2016 по 2019 год, Кушнарев возглавлял администрацию Ростова-на-Дону.

Должность министра транспорта Ростовской области стала вакантна в начале апреля этого года. Возглавлявший Минтранс Владимир Окунев написал заявление об увольнении по собственному желанию. Сообщалось, что он переходит на другую работу.

Ранее депутат рассказал RostovGazeta, почему ростовчане перестали интересоваться политикой.

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