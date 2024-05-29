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Published Сегодня, 07:32

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Updated Сегодня, 07:34

«Купить ответы на ЕГЭ»: как обманывают выпускников школ в Ростовской области

«Купить ответы на ЕГЭ»: как обманывают выпускников школ в Ростовской области

29 мая 2024, 07:32
Фото: donland.ru / для иллюстрации
«Купить ответы на ЕГЭ»: как обманывают выпускников школ в Ростовской области

Юрист Габович предупредил ростовчан о мошенниках, продающих ответы на ЕГЭ

Почему ростовчанам не стоит вестись на предложение о покупке ответов для сдачи ЕГЭ, которые сегодня массово продают в Сети, рассказал RostovGazeta юрист, адвокат Антон Габович.

В России наступил период сдачи Единого государственного экзамена. В Сети появилось множество предложений — купить ответы для ЕГЭ по различным предметам. Как всегда, ростовчан убеждают в 100% гарантии, представляя на скриншотах восторженные отзывы тех, кто уже успешно воспользовался этим уникальным предложением.

«Ко мне уже поступило несколько обращений от жителей Ростова, которые приобрели в Сети ответы на ЕГЭ», — отмечает Антон Габович.

Юрист разъясняет, что для покупки ответов на ЕГЭ ростовчанам предлагают внести оплату. Сделать это предлагается различными способами — перевести деньги на карту или оплатить по реквизитам.

«Необходимо помнить одну простую истину. Купить готовые ответы на ЕГЭ — нереально. Этот экзамен имеет серьезную подготовительную специфику. Любая возможность получить ответы сводится практически на нет. Поэтому, если в свободном доступе есть такие предложения — это 100% мошенничество», — комментирует юрист.
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Спикер уверен, что после оплаты, в одном случае, человек просто останется без денегСпикер уверен, что после оплаты, в одном случае, человек просто останется без денег
Спикер уверен, что после оплаты, в одном случае, человек просто останется без денег
Фото: donland.ru / для иллюстрации

Спикер уверен, что после оплаты, в одном случае, человек просто останется без денег, а общение с ним мошенник прекратит. В другом — могут выслать какой-то набор ответов, не имеющих никакого отношения к экзамену.

«Не стоит вестись на этот обман и искать легких путей», — рекомендует собеседник.

Также, исходя из практики прошлого года, юрист предупреждает выпускников школ и о другом обмане.

«В прошлом году были случаи, когда в мессенджерах мошенники находили личные данные выпускников, звонили им, представляясь приемной комиссией любого вуза. И предлагали поступить на бюджет за определенное вознаграждение. Вестись на такие предложения тоже не следует, это однозначно мошенники. Представители вузов, и, тем более, из приемной комиссии, никогда не позвонят с таким предложением», — резюмирует эксперт.

Ранее RostovGazeta сообщала, как выпускникам Ростова сдать ЕГЭ на высший балл.

Как выпускникам Ростова сдать ЕГЭ на высший балл
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