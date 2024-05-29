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Published Сегодня, 15:03

Modified Сегодня, 18:55

Updated Сегодня, 18:55

Омбудсмен рассказал, как могут досматривать детей перед ЕГЭ в Ростовской области

Омбудсмен рассказал о законных досмотрах детей перед ЕГЭ в Ростовской области

29 мая 2024, 15:03
Фото: Donland.ru
Омбудсмен рассказал, как могут досматривать детей перед ЕГЭ в Ростовской области
Досмотр учеников при входе в школу в Ростовской области может проводиться не только перед ЕГЭ, но и ежедневно. Это определено протоколом безопасности для учреждений образования, сообщил RostovGazeta председатель ростовского Облпрофсоюза образования Владимир Гайворонский.

Напомним, что в Воронеже разгорелся громкий скандал. Родители учеников возмутились слишком пристальным досмотром старшеклассниц охранником.

Ростовский эксперт делится мнением, что странная ситуация со столь тщательным досмотром старшеклассниц вряд ли имела отношение к ЕГЭ. На его взгляд, скорее всего, это совпало.

«Охрана в любом случае не имеет права таким образом досматривать несовершеннолетних детей. Для этого нужно обязательно приглашать родителей или законного представителя ребенка», — отмечает Владимир Гайворонский.
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Собеседник разъясняет, что чем больше численность учеников в школе, тем строже протоколы безопасности.

«В ростовских школах есть и ключ-карты, и вневедомственная охрана, и тревожная кнопка и металлоискатели. Каждодневно любой ученик может столкнуться с тем, что при входе в школу что-то запищит. Но это не повод заставлять ребенка раздеться», — резюмирует эксперт.

Ранее RostovGazeta сообщала, как в аксайской школе скрывали драку детей.

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