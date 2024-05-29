Омбудсмен рассказал о законных досмотрах детей перед ЕГЭ в Ростовской области

Posted Сегодня, 15:03
Published Сегодня, 15:03
Modified Сегодня, 18:55
Updated Сегодня, 18:55
Напомним, что в Воронеже разгорелся громкий скандал. Родители учеников возмутились слишком пристальным досмотром старшеклассниц охранником.
Ростовский эксперт делится мнением, что странная ситуация со столь тщательным досмотром старшеклассниц вряд ли имела отношение к ЕГЭ. На его взгляд, скорее всего, это совпало.
«Охрана в любом случае не имеет права таким образом досматривать несовершеннолетних детей. Для этого нужно обязательно приглашать родителей или законного представителя ребенка», — отмечает Владимир Гайворонский.
Собеседник разъясняет, что чем больше численность учеников в школе, тем строже протоколы безопасности.
«В ростовских школах есть и ключ-карты, и вневедомственная охрана, и тревожная кнопка и металлоискатели. Каждодневно любой ученик может столкнуться с тем, что при входе в школу что-то запищит. Но это не повод заставлять ребенка раздеться», — резюмирует эксперт.
Ранее RostovGazeta сообщала, как в аксайской школе скрывали драку детей.