Омбудсмен рассказал о законных досмотрах детей перед ЕГЭ в Ростовской области

Досмотр учеников при входе в школу в Ростовской области может проводиться не только перед ЕГЭ, но и ежедневно. Это определено протоколом безопасности для учреждений образования, сообщил RostovGazeta председатель ростовского Облпрофсоюза образования Владимир Гайворонский.

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