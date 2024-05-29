«Перебивают, заговаривают зубы»: как продают машины в автосалоне Ростова

Posted Сегодня, 15:01
Published Сегодня, 15:01
Modified Сегодня, 15:03
Updated Сегодня, 15:03
Житель Луганска Виталий рассказывает, что в его семье произошло пополнение. Поэтому вместо имевшегося двухдверного автомобиля семья решила приобрести просторный Ford Kuga.
«Раньше мы жили в Ростове, поэтому решили обратиться в автосалон на Малиновского. Тем более, что там цена на автомобиль с пробегом оказалась подходящей — чуть более одного миллиона рублей. Я отправил в автосалон заявку, пообещав приехать и посмотреть», — отмечает Виталий.
Собеседник рассказывает, что по приезду в автосалон его встретил специалист и подтвердил, что машина действительно есть в наличии.
«Мне велели определяться пока автомобиль привезут на эвакуаторе, чтобы я мог его осмотреть. Тут же к нам подошел другой сотрудник автосалона и сказал, что автомобиль — банковский, поэтому за него сперва потребуется оплатить страховку и какие-то дополнительные услуги. А чтобы избежать дополнительных трат, мне могут предложить другой автомобиль», — уточняет Виталий.
И хотя выяснилось, что цена на новую машину будет дороже — 2,5 миллиона рублей, жителю Луганска пообещали скидку. А дальше, по словам собеседника, все происходило, как во сне.
«Со мной одновременно общались два сотрудника и каждый постоянно меня отвлекал. То есть один что-то рассказывает, а другой, чуть ли не перебивая, требует мои документы, начиная тоже рассказывать что-то свое. Я переключаюсь на его рассказ, и тут первый что-то вспоминает и начинает говорить. Создалось ощущение, что они целенаправленно меня отвлекали, не давая сосредоточиться на деталях, — подозревает Виталий. — Например, один спрашивает, с собой ли у меня паспорт. И тут же другой обещает скидку чуть ли не на 100 тысяч рублей. Первый снова перебивает, требуя СНИЛС. И так было без перерывов, все время».
Собеседник добавляет, что в процессе такого общения соглашался со всем, что ему говорили и только предлагал сперва узнать, одобрит ли ему банк кредит и под какой процент.
«Но мне сказали, что так не получится. Что сперва нужно сделать взнос. На него банк отреагирует и даст полную распечатку — на какую сумму мне одобрят кредит, под какие проценты. Сперва я отказался что-либо платить непонятно, за что. Но меня убедили, что без этого банки не смогут рассчитать стоимость кредита и то, как его погашать. В итоге сошлись, что я внесу 10 тысяч рублей», — рассказывает житель Луганска.
Кредит покупателю одобрили. Все это время житель Луганска неоднократно просил показать ему сперва машину, пытаясь понять — что за покупку он оформляет.
«А меня все время убеждали, что машина — вот она, стоит во дворе. Когда мы все-таки вышли во двор, шел дождь. На его фоне дефекты автомобиля были не видны. Тут же специалист автосалона предложил мне попить кофейку. Выпили мы кофе и, наконец-то, мне предложили проехать на машине», — отмечает Виталий.
Каково же было удивление жителя Луганска, когда он увидел пыльный и грязный салон с отсутствующими ковриками. Дополняла картину торчащая в двери пустая бутылка.
«Менеджер продолжал мне заговаривать зубы, но я спросил — в салоне-то хотя бы порядок наведут? Меня убедили, что сейчас мы проедемся, и сразу же придет человек и все уберет. Я, конечно, подумал, что речь идет о химчистке. Но появился работник, протер все тряпкой со шваброй и полил водой из шланга», — добавляет собеседник.
Так и получилось, что прибыв в автосалон рано утром, домой Виталий отправился лишь поздним вечером.
«Я ехал домой со странным ощущением, будто меня обманули. Кредит у меня получился на 2,1 миллиона рублей. Плюс 500 тысяч рублей я отдал наличкой в автосалоне в качестве первоначального взноса за машину. При этом автомобиль оказался в более худшем состоянии, чем я планировал приобрести. А я даже не помнил, как подписывал договор. В ту ночь я долго не мог уснуть», — сокрушается Виталий.
Приобретенную машину житель Луганска оставил во дворе автосалона, под камерами. Виталий признается, что он — водитель с 35- летним стажем, уже после тест-драйва понял, что с машиной что-то не так. Однако сосредоточится на этой мысли ему не давали. Поэтому за автомобилем в автосалон он вернулся с юристом и экспертом.
«Мы забрали автомобиль и сразу же поехали в автосервис на Малиновского. Там выявили задиры на цилиндрах. Эксперт признал, что данный дефект является неустранимым и существенным. Поэтому мы подали иск в суд», — отмечает юрист Ольга Крупская.
По словам юриста, при детальном изучении документов выяснилось, что этот автомобиль перепродавали четыре раза. Однако когда первый владелец сдавал машину на продажу, в договоре была информация о наличии задиров в цилиндрах, из-за которых автомобиль является технически неисправным. Но в договоре на покупку автомобиля Виталием эти сведения отсутствовали.
Согласно имеющемуся в наличии редакции документу, Виталий покупал машину в автосалоне на Малиновского, который зарегистрирован в Москве.
Однако разъяснить ситуацию с продажей неисправной машины в самом автосалоне корреспонденту RostovGazeta не удалось. Ответивший на звонок задал встречные вопросы. Сперва поинтересовался юридическим адресом регистрации СМИ. Потом тем, каким образом житель Луганска связался с редакцией.
Получив ответы на свои вопросы, менеджер автосалона предложил покупателю автомобиля самостоятельно обратиться в салон, а не через журналиста.
«Пусть человек нас наберет, а Вам всего доброго и до свидания», — завершил разговор сотрудник автосалона на Малиновского.
Юрист подчеркивает, что если человек решил покупать автомобиль с пробегом в автосалоне, то до момента покупки следует обязательно вместе с продавцом отвести машину на ближайший техосмотр.
«Из моей практики, на судебных процессах представители автосалонов нередко говорят, что покупателю никто не мешал съездить на техосмотр, а он этого не сделал. То есть таким образом ответственность перекладывается на покупателя. А по факту, недобросовестные автосалоны под любыми предлогами не дают отвезти машину на техосмотр. Позволяют сделать на ней лишь маленький круг — показать, что она заводится. А то, что может произойти потом, в процессе эксплуатации, часто утаивают», — отмечает Ольга Крупская.
Собеседница добавляет, что в ее практике был случай с новым автомобилем в недобросовестном салоне.
«Человек купил новый автомобиль, в пленочке. Доехал от Таганрогской до Батайска и у него на 20-м километре, через четыре часа после покупки абсолютно нового автомобиля, выбило катализатор. А это тоже был брак. К слову, это было в одном из автосалонов-мошенников, которого уже не существует», — вспоминает юрист.
Также собеседница разъясняет, на что обращать первостепенное внимание, чтобы не приобрести машину по завышенной цене.
«Стоимость машины может меняться в процессе покупки. В автосалоне всегда будет множество навязанных дополнительных услуг, от которых человек имеет полное право отказаться. Но его убеждают, что без них кредит не дадут. Это не правда — кредит дадут и без них», — резюмирует юрист.
Ранее RostovGazeta выясняла, как покупать автомобиль в Ростове без риска нарваться на мошенников.