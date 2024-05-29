«Перебивают, заговаривают зубы»: как продают машины в автосалоне Ростова

Приобретенную машину житель Луганска оставил во дворе автосалона, под камерами. Виталий признается, что он — водитель с 35- летним стажем, уже после тест-драйва понял, что с машиной что-то не так. Однако сосредоточится на этой мысли ему не давали. Поэтому за автомобилем в автосалон он вернулся с юристом и экспертом.