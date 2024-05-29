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Published Сегодня, 15:01

Modified Сегодня, 15:03

Updated Сегодня, 15:03

«Перебивали, заговаривали зубы»: как продают машины в автосалоне Ростова

«Перебивают, заговаривают зубы»: как продают машины в автосалоне Ростова

29 мая 2024, 15:01
Фото: rostovgazeta.ru
«Перебивали, заговаривали зубы»: как продают машины в автосалоне Ростова

Житель Луганска рассказал, как его обманули в автосалоне в Ростове

Покупатели машин в автосалонах Ростова все чаще выражают недовольство. Заявленная на сайте цена, как и сама машина, не всегда соответствуют реальности. Как и почему это происходит — в материале RostovGazeta.

Как продавали машину в автосалоне

Житель Луганска Виталий рассказывает, что в его семье произошло пополнение. Поэтому вместо имевшегося двухдверного автомобиля семья решила приобрести просторный Ford Kuga.

«Раньше мы жили в Ростове, поэтому решили обратиться в автосалон на Малиновского. Тем более, что там цена на автомобиль с пробегом оказалась подходящей — чуть более одного миллиона рублей. Я отправил в автосалон заявку, пообещав приехать и посмотреть», — отмечает Виталий.

Собеседник рассказывает, что по приезду в автосалон его встретил специалист и подтвердил, что машина действительно есть в наличии.

«Мне велели определяться пока автомобиль привезут на эвакуаторе, чтобы я мог его осмотреть. Тут же к нам подошел другой сотрудник автосалона и сказал, что автомобиль — банковский, поэтому за него сперва потребуется оплатить страховку и какие-то дополнительные услуги. А чтобы избежать дополнительных трат, мне могут предложить другой автомобиль», — уточняет Виталий.

И хотя выяснилось, что цена на новую машину будет дороже — 2,5 миллиона рублей, жителю Луганска пообещали скидку. А дальше, по словам собеседника, все происходило, как во сне.

вместо существующего двухдверного автомобиля, семья решила приобрести просторный Ford Kugaвместо существующего двухдверного автомобиля, семья решила приобрести просторный Ford Kuga
вместо существующего двухдверного автомобиля, семья решила приобрести просторный Ford Kuga
Фото: wikimedia.org
«Со мной одновременно общались два сотрудника и каждый постоянно меня отвлекал. То есть один что-то рассказывает, а другой, чуть ли не перебивая, требует мои документы, начиная тоже рассказывать что-то свое. Я переключаюсь на его рассказ, и тут первый что-то вспоминает и начинает говорить. Создалось ощущение, что они целенаправленно меня отвлекали, не давая сосредоточиться на деталях, — подозревает Виталий. — Например, один спрашивает, с собой ли у меня паспорт. И тут же другой обещает скидку чуть ли не на 100 тысяч рублей. Первый снова перебивает, требуя СНИЛС. И так было без перерывов, все время».

Собеседник добавляет, что в процессе такого общения соглашался со всем, что ему говорили и только предлагал сперва узнать, одобрит ли ему банк кредит и под какой процент.

«Но мне сказали, что так не получится. Что сперва нужно сделать взнос. На него банк отреагирует и даст полную распечатку — на какую сумму мне одобрят кредит, под какие проценты. Сперва я отказался что-либо платить непонятно, за что. Но меня убедили, что без этого банки не смогут рассчитать стоимость кредита и то, как его погашать. В итоге сошлись, что я внесу 10 тысяч рублей», — рассказывает житель Луганска.
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В двери торчала бутылка

Кредит покупателю одобрили. Все это время житель Луганска неоднократно просил показать ему сперва машину, пытаясь понять — что за покупку он оформляет.

«А меня все время убеждали, что машина — вот она, стоит во дворе. Когда мы все-таки вышли во двор, шел дождь. На его фоне дефекты автомобиля были не видны. Тут же специалист автосалона предложил мне попить кофейку. Выпили мы кофе и, наконец-то, мне предложили проехать на машине», — отмечает Виталий.

Каково же было удивление жителя Луганска, когда он увидел пыльный и грязный салон с отсутствующими ковриками. Дополняла картину торчащая в двери пустая бутылка.

«Менеджер продолжал мне заговаривать зубы, но я спросил — в салоне-то хотя бы порядок наведут? Меня убедили, что сейчас мы проедемся, и сразу же придет человек и все уберет. Я, конечно, подумал, что речь идет о химчистке. Но появился работник, протер все тряпкой со шваброй и полил водой из шланга», — добавляет собеседник.
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«Появился работник, протер все тряпкой со шваброй и полил водой из шланга»«Появился работник, протер все тряпкой со шваброй и полил водой из шланга»
«Появился работник, протер все тряпкой со шваброй и полил водой из шланга»
Фото: Unsplash

Простая психология

Так и получилось, что прибыв в автосалон рано утром, домой Виталий отправился лишь поздним вечером.

«Я ехал домой со странным ощущением, будто меня обманули. Кредит у меня получился на 2,1 миллиона рублей. Плюс 500 тысяч рублей я отдал наличкой в автосалоне в качестве первоначального взноса за машину. При этом автомобиль оказался в более худшем состоянии, чем я планировал приобрести. А я даже не помнил, как подписывал договор. В ту ночь я долго не мог уснуть», — сокрушается Виталий.

Приобретенную машину житель Луганска оставил во дворе автосалона, под камерами. Виталий признается, что он — водитель с 35- летним стажем, уже после тест-драйва понял, что с машиной что-то не так. Однако сосредоточится на этой мысли ему не давали. Поэтому за автомобилем в автосалон он вернулся с юристом и экспертом.

«Мы забрали автомобиль и сразу же поехали в автосервис на Малиновского. Там выявили задиры на цилиндрах. Эксперт признал, что данный дефект является неустранимым и существенным. Поэтому мы подали иск в суд», — отмечает юрист Ольга Крупская.

По словам юриста, при детальном изучении документов выяснилось, что этот автомобиль перепродавали четыре раза. Однако когда первый владелец сдавал машину на продажу, в договоре была информация о наличии задиров в цилиндрах, из-за которых автомобиль является технически неисправным. Но в договоре на покупку автомобиля Виталием эти сведения отсутствовали.

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первый владелец сдавал машину на продажу, в договоре была информация о наличии задиров в цилиндрахпервый владелец сдавал машину на продажу, в договоре была информация о наличии задиров в цилиндрах
первый владелец сдавал машину на продажу, в договоре была информация о наличии задиров в цилиндрах
Фото: Unsplash

Беседа не задалась

Согласно имеющемуся в наличии редакции документу, Виталий покупал машину в автосалоне на Малиновского, который зарегистрирован в Москве.

Однако разъяснить ситуацию с продажей неисправной машины в самом автосалоне корреспонденту RostovGazeta не удалось. Ответивший на звонок задал встречные вопросы. Сперва поинтересовался юридическим адресом регистрации СМИ. Потом тем, каким образом житель Луганска связался с редакцией.

Получив ответы на свои вопросы, менеджер автосалона предложил покупателю автомобиля самостоятельно обратиться в салон, а не через журналиста.

«Пусть человек нас наберет, а Вам всего доброго и до свидания», — завершил разговор сотрудник автосалона на Малиновского.
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Что нужно знать при покупке автомобиля в Ростове

Юрист подчеркивает, что если человек решил покупать автомобиль с пробегом в автосалоне, то до момента покупки следует обязательно вместе с продавцом отвести машину на ближайший техосмотр.

«Из моей практики, на судебных процессах представители автосалонов нередко говорят, что покупателю никто не мешал съездить на техосмотр, а он этого не сделал. То есть таким образом ответственность перекладывается на покупателя. А по факту, недобросовестные автосалоны под любыми предлогами не дают отвезти машину на техосмотр. Позволяют сделать на ней лишь маленький круг — показать, что она заводится. А то, что может произойти потом, в процессе эксплуатации, часто утаивают», — отмечает Ольга Крупская.

Собеседница добавляет, что в ее практике был случай с новым автомобилем в недобросовестном салоне.

«Человек купил новый автомобиль, в пленочке. Доехал от Таганрогской до Батайска и у него на 20-м километре, через четыре часа после покупки абсолютно нового автомобиля, выбило катализатор. А это тоже был брак. К слову, это было в одном из автосалонов-мошенников, которого уже не существует», — вспоминает юрист.
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через четыре часа после покупки абсолютно нового автомобиля, выбило катализаторчерез четыре часа после покупки абсолютно нового автомобиля, выбило катализатор
через четыре часа после покупки абсолютно нового автомобиля, выбило катализатор
Фото: Unsplash

Также собеседница разъясняет, на что обращать первостепенное внимание, чтобы не приобрести машину по завышенной цене.

«Стоимость машины может меняться в процессе покупки. В автосалоне всегда будет множество навязанных дополнительных услуг, от которых человек имеет полное право отказаться. Но его убеждают, что без них кредит не дадут. Это не правда — кредит дадут и без них», — резюмирует юрист.

Ранее RostovGazeta выясняла, как покупать автомобиль в Ростове без риска нарваться на мошенников.

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