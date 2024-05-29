Путин поручил властям Ростовской области помочь в создании нового курорта

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
Сейчас сформировали перечень поручений после совещания, который уже утвердил глава государства. На нем подняли тему федеральных курортов, которые будут доступны круглый год.
Всего в список вошли пять мест отдыха на побережье, в том числе курорт «Приморск» на Азовском море. Речь идет о территории Запорожской области.
Теперь при участии исполнительных органов Запорожской и Ростовской областей будут подготовлены предложения по обеспечению транспортной доступности курорта. Необходимо установить сроки и объемы финансирования.
Ранее экспертиза одобрила строительство металлургического завода в Ростовской области.
Кроме того, стало известно, что на стадионе «Труд» в донской столице построят Дворец спорта к 2026 году