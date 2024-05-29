rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:01

Published Сегодня, 13:01

Modified Сегодня, 13:03

Updated Сегодня, 13:03

Путин поручил властям Ростовской области помочь в создании нового курорта

Путин поручил властям Ростовской области помочь в создании нового курорта

29 мая 2024, 13:01
Фото: donland.ru
Путин поручил властям Ростовской области помочь в создании нового курорта
Президент РФ Владимир Путин поручил властям в Ростовской области принять участие в проекте по созданию нового курорта, говорится в документах на сайте Кремля.

Сейчас сформировали перечень поручений после совещания, который уже утвердил глава государства. На нем подняли тему федеральных курортов, которые будут доступны круглый год.

Всего в список вошли пять мест отдыха на побережье, в том числе курорт «Приморск» на Азовском море. Речь идет о территории Запорожской области.

На стадионе «Труд» в Ростове построят Дворец спорта к 2026 году
Узнать подробнее

Теперь при участии исполнительных органов Запорожской и Ростовской областей будут подготовлены предложения по обеспечению транспортной доступности курорта. Необходимо установить сроки и объемы финансирования.

Ранее экспертиза одобрила строительство металлургического завода в Ростовской области.

Кроме того, стало известно, что на стадионе «Труд» в донской столице построят Дворец спорта к 2026 году

Читайте также:
На стадионе «Труд» в Ростове построят Дворец спорта к 2026 годуВ 500 метрах от «Ростов-Арены» построят еще один стадионГостиницу и парк развлечений построят на левом берегу Ростова вместо аквапарка
#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Курорт#Поручение
Подпишитесь
Рогозин показал летящие к Ростову дроны, а зрители оплакивают актера «Кин-Дза-Дза!»
Сегодня, 18:26
Депутат сообщила, что в одной из школ Ростова пытались обыскать девочек перед ОГЭ
Сегодня, 16:48
«Перебивают, заговаривают зубы»: как продают машины в автосалоне Ростова
Сегодня, 15:01
Штрафы за оправдания и 60 сосисок: что прописано в райдере Басты
Сегодня, 15:08
Омбудсмен рассказал о законных досмотрах детей перед ЕГЭ в Ростовской области
Сегодня, 15:03
Щипают за ноги и притесняют рыжих: как над ростовчанами издеваются работодатели
Сегодня, 11:39
"