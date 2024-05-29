Рогозин показал ударные беспилотники, летящие на Ростовскую область

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
Беспилотники засек наблюдательный пост в Херсонской области. Всего минувшей ночью обнаружили 13 ударных дронов. Они шли один за другим по одному и тому же маршруту.
«Высота пролета не сильно отличалась. Шли с запада на восток, видимо, с того берега Днепра в сторону Запорожской области, ДНР или Ростовской области. В данном случае кромка берега выступала для системы управления дронов в качестве ориентира», — поясняет Рогозин.
Он отметил, что засечь маршрут и параметры дронов удалось благодаря тепловизионной оптики. На видео, которое Рогозин приложил в своих соцсетях, можно увидеть не только работу оптики, но и авиации.
Накануне власти сделали заявление после пугающего звука взрыва в Ростовской области.