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Published Сегодня, 08:36

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Updated Сегодня, 08:38

Рогозин показал кадры с ударными беспилотниками ВСУ в небе над Азовским морем

Рогозин показал ударные беспилотники, летящие на Ростовскую область

29 мая 2024, 08:36
Фото: Минобороны РФ
Рогозин показал кадры с ударными беспилотниками ВСУ в небе над Азовским морем
Минувшей ночью 13 ударных беспилотников засекли в небе над Азовским морем, рассказал в своем Telegram-канале Дмитрий Рогозин.

Беспилотники засек наблюдательный пост в Херсонской области. Всего минувшей ночью обнаружили 13 ударных дронов. Они шли один за другим по одному и тому же маршруту.

«Высота пролета не сильно отличалась. Шли с запада на восток, видимо, с того берега Днепра в сторону Запорожской области, ДНР или Ростовской области. В данном случае кромка берега выступала для системы управления дронов в качестве ориентира», — поясняет Рогозин.

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Всего минувшей ночью обнаружили 13 ударных дронов
Видео: t.me/rogozin_do

Он отметил, что засечь маршрут и параметры дронов удалось благодаря тепловизионной оптики. На видео, которое Рогозин приложил в своих соцсетях, можно увидеть не только работу оптики, но и авиации.

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