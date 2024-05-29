Роспотребнадзор призвал сокращать рабочий день в Ростовской области из-за жары

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
В надзорном ведомстве актуализировали рекомендации о сокращении рабочего дня в жару. Если в помещении, где работают сотрудники, нет кондиционера, и температура воздуха там достигает 28,5 градусов, то рабочий график рекомендуется сократить на час. При повышении температуры до 29 градусов — на два часа, а при 30,5 — на четыре часа.
Также в ведомстве напомнили о важности соблюдения питьевого режима на работе в жаркую погоду.
Напомним, климатолог Александр Иошпа пообещал ростовчанам 35-градусную жару в начале июня.