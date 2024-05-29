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Published Сегодня, 11:26

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Updated Сегодня, 11:28

Роспотребнадзор советует сокращать рабочий день в Ростовской области из-за жары

Роспотребнадзор призвал сокращать рабочий день в Ростовской области из-за жары

29 мая 2024, 11:26
Фото: Unsplash
Роспотребнадзор советует сокращать рабочий день в Ростовской области из-за жары
Если температура воздуха в рабочем помещении без кондиционера достигает 28,5 градусов, то рабочий день может быть сокращен, напомнили в Роспотребнадзоре.

В надзорном ведомстве актуализировали рекомендации о сокращении рабочего дня в жару. Если в помещении, где работают сотрудники, нет кондиционера, и температура воздуха там достигает 28,5 градусов, то рабочий график рекомендуется сократить на час. При повышении температуры до 29 градусов — на два часа, а при 30,5 — на четыре часа.

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Также в ведомстве напомнили о важности соблюдения питьевого режима на работе в жаркую погоду.

Напомним, климатолог Александр Иошпа пообещал ростовчанам 35-градусную жару в начале июня.

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