Роспотребнадзор призвал сокращать рабочий день в Ростовской области из-за жары

В надзорном ведомстве актуализировали рекомендации о сокращении рабочего дня в жару. Если в помещении, где работают сотрудники, нет кондиционера, и температура воздуха там достигает 28,5 градусов, то рабочий график рекомендуется сократить на час. При повышении температуры до 29 градусов — на два часа, а при 30,5 — на четыре часа.