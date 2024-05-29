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Published Сегодня, 09:35

Modified Сегодня, 09:37

Updated Сегодня, 09:37

Баста снимал новый клип во дворе на Западном в Ростове

Съемки клипа Басты прошли во дворе на Западном в Ростове

29 мая 2024, 09:35
Фото: ТГ-канал «Ростов Главный»
Баста снимал новый клип во дворе на Западном в Ростове
Рэпер Баста решил снять новый клип в родном Ростове-на-Дону, фотографии со съемок выкладывают в социальных сетях местные жители.

Басту увидели в Ростове 28 мая. Он и его команда снимали клип во дворе на улице 339-й Стрелковой Дивизии. Посмотреть на рэпера вышли жители близлежащих подъездов.

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Очевидцы рассказывают, что Баста обещал сфотографироваться с поклонниками, но после съемок клипа поспешил сесть в Rolls-Royce и покинуть Западный микрорайон.

В марте Баста уже выпускал клип, снятый в Ростове. В видео также показаны дворы города в спальном районе. Съемки проходили в ночное время, возможно, чтобы избежать встречи музыканта с ростовскими поклонниками.

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