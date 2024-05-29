Съемки клипа Басты прошли во дворе на Западном в Ростове

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
Басту увидели в Ростове 28 мая. Он и его команда снимали клип во дворе на улице 339-й Стрелковой Дивизии. Посмотреть на рэпера вышли жители близлежащих подъездов.
Очевидцы рассказывают, что Баста обещал сфотографироваться с поклонниками, но после съемок клипа поспешил сесть в Rolls-Royce и покинуть Западный микрорайон.
В марте Баста уже выпускал клип, снятый в Ростове. В видео также показаны дворы города в спальном районе. Съемки проходили в ночное время, возможно, чтобы избежать встречи музыканта с ростовскими поклонниками.