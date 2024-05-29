rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:39

Published Сегодня, 11:39

Modified Сегодня, 11:41

Updated Сегодня, 11:41

Щипают за ноги и притесняют рыжих: как над ростовчанами издеваются работодатели

Щипают за ноги и притесняют рыжих: как над ростовчанами издеваются работодатели

29 мая 2024, 11:39
Фото: Unsplash
Щипают за ноги и притесняют рыжих: как над ростовчанами издеваются работодатели
Рекрутер Magnetto.pro Дарья Амосова рассказала жителям Ростовской области, с какими сложностями они могут столкнуться после трудоустройства. О том, что происходит на рынке труда, она поделилась с корреспондентом RostovGazeta.

Где чаще всего нарушают права сотрудников

Собеседница рассказала, что часто общается с кандидатами и коллегами по цеху. У нее есть много различных историй на эту тему и появилось понимание того, что чаще всего работодатели допускают различные нарушения прав сотрудников в небольших компаниях и в регионах страны.

Как нарушаются права сотрудников

По словам эксперта, они в основном касаются неофициального оформления, серой зарплаты, неоплачиваемых переработок, безосновательных штрафов, принуждения к работе в выходные и изменений рабочего графика без дополнительной оплаты.

принуждение к работе в выходные и изменений рабочего графика без дополнительной оплатыпринуждение к работе в выходные и изменений рабочего графика без дополнительной оплаты
принуждение к работе в выходные и изменений рабочего графика без дополнительной оплаты
Фото: Изображение Midjourney
«Я встречала истории, что человека могут оформить на сторонние ИП и в случае каких-то разбирательств или проблем при увольнении, он не может передать претензии компании, так как по договору он работал на другое юрлицо и не имеет ничего общего с этой организацией. Или изначально были одни договоренности при устройстве на работу, но в договоре оказались прописаны совершенно иные», — рассказала собеседница.

Схемы с серыми зарплатами

Дарья Амосова сообщила, что серая заработная плата встречается довольно часто. В таких случаях компании платят официально небольшую сумму и в случае расторжения рабочих отношений всегда есть риск, что выплатят не все положенные деньги. Таких историй на рынке довольно много, когда сотрудникам не переводили всю зарплату.

В таких ситуациях придется потратить очень много сил на то, чтобы добиться своего через суды, инспекции и так далее.

«Знаю случаи, когда работодатель не хотел возвращать трудовую книжку, используя ее, как шантаж», — заявила эксперт.

Схемы с серыми зарплатамиСхемы с серыми зарплатами
Схемы с серыми зарплатами
Фото: 1MI

Самое частое нарушение

Собеседница рассказала, что самое распространенное нарушение со стороны работодателя в нашей стране связано с переработками.

Могут становится нормой какие-то жесткие переработки, включая работу в выходные дни.

«Я сталкивалась с историей, когда людей заставляли раз в месяц выходить по субботам на работу, а тем, кто отказывался — делали вычет из зарплаты. Это было прямое нарушение трудового законодательства. Или история, когда идет манипуляция со стороны работодателя, что неоплачиваемые переработки — норма, а если их избегать, то попадаешь в немилость», — ответила специалист.

Требования к внешности

По ее словам, уже реже и более точечно могут встречаться требования к внешности.

«Например, мне рассказывали историю, когда руководитель готов был взять кандидатку только если та перекрасит волосы в более натуральный цвет, в то время как ее естественный цвет — рыжий. Или в банковской сфере было такое, что по регламенту положено носить юбки и телесные колготки. И в жаркие месяцы менеджер приходила и щипала сотрудниц за ноги, проверяя наличие колготок», — рассказывает рекрутер.

Также в некоторых компаниях могут быть до сих пор допустимы переходы на личности, нецензурная лексика или прилюдные оскорбления сотрудников. В интернет-сообществах можно довольно часто встретить такие кейсы.

«В жаркие месяцы менеджер приходила и щипала сотрудниц за ноги, проверяя наличие колготок»«В жаркие месяцы менеджер приходила и щипала сотрудниц за ноги, проверяя наличие колготок»
«В жаркие месяцы менеджер приходила и щипала сотрудниц за ноги, проверяя наличие колготок»
Фото: Unsplash

Собеседница сообщила, что руководитель может написать в общем чате, обращаясь к кому-то «ты тупой?» или использовать в коммуникации мат и повышенные тона по отношению к сотруднику.

Какие зарплаты в Ростовской области

По информации РИА «Новости», Ростовскую область признали аутсайдером России по динамике зарплат. Данные РИА Рейтинг показывают, что для того, чтобы большинство жителей Ростовской области начали получать зарплату в 100 тысяч рублей, потребуется 12,5 лет. По динамике доходов регион занял 66-е место.

Читайте также:
Ростовскую область признали аутсайдером России по динамике зарплатСтало известно, кто из главврачей донских поликлиник получает самую высокую зарплатуМинздрав назвал зарплаты главных врачей в больницах Ростовской области
#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Рынок труда#Трудоустройство#Нарушение прав#Серая зарплата
Подпишитесь
«Купить ответы на ЕГЭ»: как обманывают выпускников школ в Ростовской области
Сегодня, 07:32
Суперкубок России по футболу может пройти в Ростове-на-Дону
Сегодня, 10:53
Что делать при блокировке банковской карты на оплату проезда в транспорте Ростова
Сегодня, 10:52
Стало известно, кому может достаться депутатский мандат экс-мэра Ростова Кушнарева
Сегодня, 10:03
Эколог Шевченко объяснил, чем грозит сгон воды в Таганрогском заливе
Сегодня, 09:54
Рогозин показал ударные беспилотники, летящие на Ростовскую область
Сегодня, 08:36
"