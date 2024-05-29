Щипают за ноги и притесняют рыжих: как над ростовчанами издеваются работодатели

«Я сталкивалась с историей, когда людей заставляли раз в месяц выходить по субботам на работу, а тем, кто отказывался — делали вычет из зарплаты. Это было прямое нарушение трудового законодательства. Или история, когда идет манипуляция со стороны работодателя, что неоплачиваемые переработки — норма, а если их избегать, то попадаешь в немилость», — ответила специалист.