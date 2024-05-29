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Published Сегодня, 15:08

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Штрафы за оправдания и 60 сосисок: что прописано в райдере Басты

Штрафы за оправдания и 60 сосисок: что прописано в райдере Басты

29 мая 2024, 15:08
Фото: Unsplash
Штрафы за оправдания и 60 сосисок: что прописано в райдере Басты

В райдере Басты прописаны 60 сосисок и две буханки «Бородинского»

28 мая в Ростове-на-Дону заметили Басту. Артист приехал в родной город для съемок клипа. Для своего комфортного гастролирования артист предъявляет список требований и условий организаторам. Как оказалось, у Василия Вакуленко очень строгий, но местами оригинальный райдер, сообщает «Пятый канал».

Райдер Басты укладывается в 20 печатных листов. Все прописано до мельчайших деталей, начиная маркой жвачки, заканчивая требованием к персоналу. Так, например, рэпер требует предоставить пять машин: Mercedes Maybach S-class W223, Mercedes S-class W223 и три Mercedes V-class. Артист передвигается исключительно на этих автомобилях. Если организатор не справился с поставленной задачей, то он может получить штраф в 200 тысяч рублей.

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В гостиничном номере также все должно быть идеально. 4G роутер с персональным логином и паролем, гигиенические средства, две упаковки кокосового и миндального молока, мытые, но не резанные фрукты и овощи. По мимо этого рэперу нужны 60 сосисок — по 30 отварных и сырых. Они обязательно должны быть от «Таганского мясокомбината». К ним полагается две буханки «Бородинского» хлеба и обычного.

Басте нужен 4G роутер с персональным логином и паролемБасте нужен 4G роутер с персональным логином и паролем
Басте нужен 4G роутер с персональным логином и паролем
Фото: Unsplash

Стоит отметить, что любое невыполнение требований карается большими штрафами. Сумма может составить от трех миллионов рублей. Так, например, если Баста не получит 200 билетов разной категории, то штраф составит один миллион, а если организатор начнет оправдываться, что не заметил или пропустил этот пункт, то за каждое объяснение ему будут накидывать еще 200 тысяч штрафа.

Ранее стало известно о съемках клипа Басты во дворе на Западном в Ростове.

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