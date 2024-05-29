Штрафы за оправдания и 60 сосисок: что прописано в райдере Басты

В гостиничном номере также все должно быть идеально. 4G роутер с персональным логином и паролем, гигиенические средства, две упаковки кокосового и миндального молока, мытые, но не резанные фрукты и овощи. По мимо этого рэперу нужны 60 сосисок — по 30 отварных и сырых. Они обязательно должны быть от «Таганского мясокомбината». К ним полагается две буханки «Бородинского» хлеба и обычного.