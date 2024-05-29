Штрафы за оправдания и 60 сосисок: что прописано в райдере Басты

Posted Сегодня, 15:08
Published Сегодня, 15:08
Modified Сегодня, 15:10
Updated Сегодня, 15:10
Райдер Басты укладывается в 20 печатных листов. Все прописано до мельчайших деталей, начиная маркой жвачки, заканчивая требованием к персоналу. Так, например, рэпер требует предоставить пять машин: Mercedes Maybach S-class W223, Mercedes S-class W223 и три Mercedes V-class. Артист передвигается исключительно на этих автомобилях. Если организатор не справился с поставленной задачей, то он может получить штраф в 200 тысяч рублей.
В гостиничном номере также все должно быть идеально. 4G роутер с персональным логином и паролем, гигиенические средства, две упаковки кокосового и миндального молока, мытые, но не резанные фрукты и овощи. По мимо этого рэперу нужны 60 сосисок — по 30 отварных и сырых. Они обязательно должны быть от «Таганского мясокомбината». К ним полагается две буханки «Бородинского» хлеба и обычного.
Стоит отметить, что любое невыполнение требований карается большими штрафами. Сумма может составить от трех миллионов рублей. Так, например, если Баста не получит 200 билетов разной категории, то штраф составит один миллион, а если организатор начнет оправдываться, что не заметил или пропустил этот пункт, то за каждое объяснение ему будут накидывать еще 200 тысяч штрафа.
Ранее стало известно о съемках клипа Басты во дворе на Западном в Ростове.