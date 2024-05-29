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Скончался актер из Шахт, снявшийся в «Кин-дза-дза!»

Скончался актер из Шахт, снявшийся в «Кин-дза-дза!»

29 мая 2024, 12:14
Фото: Pycckue/cc by sa 3.0/wikimedia.org
Скончался актер из Шахт, снявшийся в «Кин-дза-дза!»
Ушел из жизни актер Валерий Фролов из Ростовской области, который снялся в нескольких известных фильмах, сообщает «Российская газета».

Фролов родился в Шахтах в 1948 году, но в детстве вместе с семьей переехал в Ростов. В первом классе ему удалось поучаствовать в театральной постановке, это стало его первой ролью.

В дальнейшем они принимал участие в школьных и городских конкурсах чтецов. А в 1972 году окончил ГИТИС.

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На экранах телевизоров он появился в 1977 году, приняв участие в фильме-спектакле «Любовь Яровая». Кроме того, он снимался в «Следствие ведут ЗнаТоКи» и «Кин-дза-дза!».

Добавим, что официальной информации о смерти не поступало, она уточняется.

Ранее скончался гастроэнтеролог Владимир Дерипаско, лечивший ростовчан от редких болезней.

До этого умер бывший депутат Сердюков в Ростове-на-Дону.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Шахты#Театр#Фильмы
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