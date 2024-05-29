Скончался актер из Шахт, снявшийся в «Кин-дза-дза!»

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
Фролов родился в Шахтах в 1948 году, но в детстве вместе с семьей переехал в Ростов. В первом классе ему удалось поучаствовать в театральной постановке, это стало его первой ролью.
В дальнейшем они принимал участие в школьных и городских конкурсах чтецов. А в 1972 году окончил ГИТИС.
На экранах телевизоров он появился в 1977 году, приняв участие в фильме-спектакле «Любовь Яровая». Кроме того, он снимался в «Следствие ведут ЗнаТоКи» и «Кин-дза-дза!».
Добавим, что официальной информации о смерти не поступало, она уточняется.
Ранее скончался гастроэнтеролог Владимир Дерипаско, лечивший ростовчан от редких болезней.
До этого умер бывший депутат Сердюков в Ростове-на-Дону.