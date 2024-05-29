Стала известна дата начала сезона дождей в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
В регионе осадки начнутся с 29 мая, вечером прогнозируют кратковременный дождь с грозой. А в течение дня ожидается переменная облачность.
Дождливая погода сохранится в донской столице и в ночь на 30 число, в то время как в области возможна гроза. А 31 мая стоит готовиться к дождливой погоде уже днем, с возможными грозами.
Согласно прогнозам, в начале июня дожди должны прекратиться и будет облачная погода. Средняя температура в дневное время составит около +30 градусов, в ночное время она может упасть до +17 градусов.
До этого появилась информация, что потери садоводов могут составить 40% из-за холодной погоды в мае в донском регионе.