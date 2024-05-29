rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:50

Published Сегодня, 12:50

Modified Сегодня, 12:52

Updated Сегодня, 12:52

Стала известна дата начала сезона дождей в Ростове-на-Дону

Стала известна дата начала сезона дождей в Ростове-на-Дону

29 мая 2024, 12:50
Фото: Unsplash
Стала известна дата начала сезона дождей в Ростове-на-Дону

Сезон дождей начнется в Ростове-на-Дону с 29 мая

В Ростовской области в ближайшие дни синоптики обещают дождливую погоду.

В регионе осадки начнутся с 29 мая, вечером прогнозируют кратковременный дождь с грозой. А в течение дня ожидается переменная облачность.

Дождливая погода сохранится в донской столице и в ночь на 30 число, в то время как в области возможна гроза. А 31 мая стоит готовиться к дождливой погоде уже днем, с возможными грозами.

В Ростовской области к устранению последствий непогоды привлекли 200 бригад
Узнать подробнее

Согласно прогнозам, в начале июня дожди должны прекратиться и будет облачная погода. Средняя температура в дневное время составит около +30 градусов, в ночное время она может упасть до +17 градусов.

До этого появилась информация, что потери садоводов могут составить 40% из-за холодной погоды в мае в донском регионе.

Читайте также:
В Ростовской области к устранению последствий непогоды привлекли 200 бригадШколы и детсады начали закрывать в Ростовской области из-за непогодыВ части Ростовской области ввели режим ЧС из-за непогоды
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Гроза#Дождь
Подпишитесь
Рогозин показал летящие к Ростову дроны, а зрители оплакивают актера «Кин-Дза-Дза!»
Сегодня, 18:26
Депутат сообщила, что в одной из школ Ростова пытались обыскать девочек перед ОГЭ
Сегодня, 16:48
«Перебивают, заговаривают зубы»: как продают машины в автосалоне Ростова
Сегодня, 15:01
Штрафы за оправдания и 60 сосисок: что прописано в райдере Басты
Сегодня, 15:08
Омбудсмен рассказал о законных досмотрах детей перед ЕГЭ в Ростовской области
Сегодня, 15:03
Щипают за ноги и притесняют рыжих: как над ростовчанами издеваются работодатели
Сегодня, 11:39
"