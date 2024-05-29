Стало известно, когда Ростов-на-Дону будет заливать дождями

Posted Сегодня, 05:07
Published Сегодня, 05:07
Modified Сегодня, 05:09
Updated Сегодня, 05:09
В среду, 29 мая, температура составит +28 градусов, могут выпасть осадки, которые продолжатся и ночью. Ветер усилится до четырех метров в секунду.
В четверг дожди продолжатся, а температура поднимется до +29 градусов. В ночь на пятницу дождливая погода сохранится.
Днем должно быть облачно, а воздух снова прогреется до +29 градусов. В первый день лета, который выпадет на субботу, опять будет дождливо.
После этого осадки прекратятся на несколько дней, в воскресенье будет жара с температурой +32 градуса. В начале следующей недели ожидают солнечную погоду.
Ранее третья по силе за 2024 год магнитная буря обрушилась на Ростовскую область.