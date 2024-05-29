rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:07

Published Сегодня, 05:07

Modified Сегодня, 05:09

Updated Сегодня, 05:09

Дожди ожидаются в Ростове-на-Дону с 29 мая

Стало известно, когда Ростов-на-Дону будет заливать дождями

29 мая 2024, 05:07
Фото: 1MI

Дожди ожидаются в Ростове-на-Дону с 29 мая

В Ростове-на-Дону в течение нескольких дней будут идти дожди, сообщили синоптики.

В среду, 29 мая, температура составит +28 градусов, могут выпасть осадки, которые продолжатся и ночью. Ветер усилится до четырех метров в секунду.

В четверг дожди продолжатся, а температура поднимется до +29 градусов. В ночь на пятницу дождливая погода сохранится.

В Ростовской области к устранению последствий непогоды привлекли 200 бригад
Узнать подробнее

Днем должно быть облачно, а воздух снова прогреется до +29 градусов. В первый день лета, который выпадет на субботу, опять будет дождливо.

После этого осадки прекратятся на несколько дней, в воскресенье будет жара с температурой +32 градуса. В начале следующей недели ожидают солнечную погоду.

Ранее третья по силе за 2024 год магнитная буря обрушилась на Ростовскую область.

Читайте также:
В Ростовской области к устранению последствий непогоды привлекли 200 бригадШколы и детсады начали закрывать в Ростовской области из-за непогодыВ части Ростовской области ввели режим ЧС из-за непогоды
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Погода#Дожди#Синоптики
Подпишитесь
«Купить ответы на ЕГЭ»: как обманывают выпускников школ в Ростовской области
Сегодня, 07:32
Суперкубок России по футболу может пройти в Ростове-на-Дону
Сегодня, 10:53
Что делать при блокировке банковской карты на оплату проезда в транспорте Ростова
Сегодня, 10:52
Стало известно, кому может достаться депутатский мандат экс-мэра Ростова Кушнарева
Сегодня, 10:03
Эколог Шевченко объяснил, чем грозит сгон воды в Таганрогском заливе
Сегодня, 09:54
Рогозин показал ударные беспилотники, летящие на Ростовскую область
Сегодня, 08:36
"