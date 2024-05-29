Суперкубок России по футболу может пройти в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
Помимо Ростова, организаторы Суперкубка рассматривают Волгоград, Нижний Новгород, Екатеринбург, Краснодар, Самару и Калининград. Сам матч запланирован на 13 июля. Окончательное решение о месте проведения игры примет исполком Российского футбольного союза.
Главный футбольный трофей страны разыграют чемпион России и обладатель Кубка страны. В прошлом году победу в Суперкубке одержал «Зенит».
Ранее Валерий Карпин высказался об окончании сезона РПЛ для «Ростова». Клуб занял седьмое место в турнирной таблице. Победителем же снова стал питерский «Зенит».