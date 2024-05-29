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Posted Сегодня, 10:53

Published Сегодня, 10:53

Modified Сегодня, 10:55

Updated Сегодня, 10:55

Суперкубок России по футболу может пройти в Ростове-на-Дону

Суперкубок России по футболу может пройти в Ростове-на-Дону

29 мая 2024, 10:53
Фото: Unsplash
Суперкубок России по футболу может пройти в Ростове-на-Дону
Матч за Суперкубок России по футболу 13 июля может пройти в Ростове-на-Дону, сообщает «Матч ТВ».

Помимо Ростова, организаторы Суперкубка рассматривают Волгоград, Нижний Новгород, Екатеринбург, Краснодар, Самару и Калининград. Сам матч запланирован на 13 июля. Окончательное решение о месте проведения игры примет исполком Российского футбольного союза.

Карпин рассказал, останется ли в ФК «Ростов» после провального сезона
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Главный футбольный трофей страны разыграют чемпион России и обладатель Кубка страны. В прошлом году победу в Суперкубке одержал «Зенит».

Ранее Валерий Карпин высказался об окончании сезона РПЛ для «Ростова». Клуб занял седьмое место в турнирной таблице. Победителем же снова стал питерский «Зенит».

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