Цены на продукты в Ростовской области могут взлететь на 15%

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
Он рассказал, что майские заморозки на юге страны уничтожили часть посевов пшеницы, кукурузы, подсолнечника, раннего картофеля, свеклы ранних сроков посева. И если в случае в зерновыми ситуация находится под контролем, то сады, ягодники и овощи пострадали куда сильнее.
«Если говорить о зерновых культурах, в целом по стране пересевать придется до 1 млн гектаров. Катастрофы не случилось. Возможно лишь некоторое сокращение экспорта. Кроме посевов зерновых и масличных культур на юге России сильно пострадали многолетние растения в садах, а также ягодники», — отметил эксперт.
Он добавил, что из-за предшествовавшей теплой погоды в апреле яблоки, вишни, абрикосы и другие фруктовые деревья начали цвести. И если где-то они успели отцвести, то в ряде регионов морозы ударили в самый разгар цветения. Речь может идти о потере четверти урожая в данных хозяйствах.
«Дефицита зерновых, овощей, ягод и фруктов в этом сезоне ждать не стоит, а вот цены могут несколько повыситься летом и осенью. В меньшей степени может подорожать хлеб, в большей — фрукты, которые выращиваются в нашей стране, ягоды, некоторые виды овощей и соки. Часть ягод и фруктов необходимо будет импортировать. Цены могут вырасти примерно на 10-15%», — уточнил собеседник.
Напомним, что в мае резко похолодало, что стало угрозой для будущего урожая. Губернатор донского региона Василий Голубей вводил режим ЧС из-за непогоды.
Напомним, что стоимость арбузов в Ростове-на-Дону взлетела до 1,1 тысячи рублей за килограмм.