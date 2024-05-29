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Published Сегодня, 08:11

Modified Сегодня, 11:30

Updated Сегодня, 11:30

Цены на продукты в Ростовской области могут взлететь на 15%

Цены на продукты в Ростовской области могут взлететь на 15%

29 мая 2024, 08:11
Фото: 1MI
Цены на продукты в Ростовской области могут взлететь на 15%
В Ростовской области из-за неблагоприятной погоды в мае стоимость некоторых продуктов может вырасти на 15%, сообщил RostovGazeta сооснователь и CEO облачного сервиса мониторинга и анализа цен на продукты питания «Ценозавр» Константин Калугин.

Он рассказал, что майские заморозки на юге страны уничтожили часть посевов пшеницы, кукурузы, подсолнечника, раннего картофеля, свеклы ранних сроков посева. И если в случае в зерновыми ситуация находится под контролем, то сады, ягодники и овощи пострадали куда сильнее.

«Если говорить о зерновых культурах, в целом по стране пересевать придется до 1 млн гектаров. Катастрофы не случилось. Возможно лишь некоторое сокращение экспорта. Кроме посевов зерновых и масличных культур на юге России сильно пострадали многолетние растения в садах, а также ягодники», — отметил эксперт.

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Он добавил, что из-за предшествовавшей теплой погоды в апреле яблоки, вишни, абрикосы и другие фруктовые деревья начали цвести. И если где-то они успели отцвести, то в ряде регионов морозы ударили в самый разгар цветения. Речь может идти о потере четверти урожая в данных хозяйствах.

он добавил, что из-за предшествовавшей теплой погоды в апреле яблоки, вишни, абрикосы и другие фруктовые деревья начали цвести.он добавил, что из-за предшествовавшей теплой погоды в апреле яблоки, вишни, абрикосы и другие фруктовые деревья начали цвести.
он добавил, что из-за предшествовавшей теплой погоды в апреле яблоки, вишни, абрикосы и другие фруктовые деревья начали цвести.
Фото: 1MI

«Дефицита зерновых, овощей, ягод и фруктов в этом сезоне ждать не стоит, а вот цены могут несколько повыситься летом и осенью. В меньшей степени может подорожать хлеб, в большей — фрукты, которые выращиваются в нашей стране, ягоды, некоторые виды овощей и соки. Часть ягод и фруктов необходимо будет импортировать. Цены могут вырасти примерно на 10-15%», — уточнил собеседник.

Напомним, что в мае резко похолодало, что стало угрозой для будущего урожая. Губернатор донского региона Василий Голубей вводил режим ЧС из-за непогоды.

Напомним, что стоимость арбузов в Ростове-на-Дону взлетела до 1,1 тысячи рублей за килограмм.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Цены#Погода#Продукты#Урожай
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