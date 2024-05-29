Цены на продукты в Ростовской области могут взлететь на 15%

«Дефицита зерновых, овощей, ягод и фруктов в этом сезоне ждать не стоит, а вот цены могут несколько повыситься летом и осенью. В меньшей степени может подорожать хлеб, в большей — фрукты, которые выращиваются в нашей стране, ягоды, некоторые виды овощей и соки. Часть ягод и фруктов необходимо будет импортировать. Цены могут вырасти примерно на 10-15%», — уточнил собеседник.