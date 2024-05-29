Ущерб аграриев в Ростовской области от заморозков и засухи оценили в 3,7 млрд

Posted Сегодня, 18:04
Published Сегодня, 18:04
Modified Сегодня, 18:06
Updated Сегодня, 18:06
Весна принесла в Ростовскую область резкое похолодание, недостаток влаги и засуху — все это привело к негативным последствиям в сельскохозяйственной отрасли. Общий ущерб, нанесенный аграриям оценили в 3,7 миллиарда рублей. Из них 860,3 миллиона рублей приходится на застрахованные культуры и 2,8 миллиарда рублей — на незастрахованные.
Майские заморозки уничтожили посевы площадью порядка 211 тысяч гектаров, из них большая часть озимых. Частичные повреждения посевов составляет 600 тысяч гектаров.
Отмечается, что уже начался процесс пересева погибших культур. При благоприятных погодных условиях планируют посадить 125 тысяч гектаров подсолнуха, 10 тысяч гектаров сорго и еще 15 тысяч гектаров проса.
Ранее ростовчан предупредили о росте цен на продукты из-за майских холодов.