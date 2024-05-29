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Published Сегодня, 18:04

Modified Сегодня, 18:06

Updated Сегодня, 18:06

Майская непогода принесла ущерб аграриям свыше 3,5 млрд рублей в Ростовской области

Ущерб аграриев в Ростовской области от заморозков и засухи оценили в 3,7 млрд

29 мая 2024, 18:04
Фото: 1MI
Майская непогода принесла ущерб аграриям свыше 3,5 млрд рублей в Ростовской области
Донские власти оценили ущерб нанесенный майской непогодой. Так, фермеры и сельхозпроизводства потеряли 3,7 миллиарда рублей. Страховые компании готовятся выплатить убытки, сообщает РБК Ростов с отсылкой на региональный Минсельхоз.

Весна принесла в Ростовскую область резкое похолодание, недостаток влаги и засуху — все это привело к негативным последствиям в сельскохозяйственной отрасли. Общий ущерб, нанесенный аграриям оценили в 3,7 миллиарда рублей. Из них 860,3 миллиона рублей приходится на застрахованные культуры и 2,8 миллиарда рублей — на незастрахованные.

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Майские заморозки уничтожили посевы площадью порядка 211 тысяч гектаров, из них большая часть озимых. Частичные повреждения посевов составляет 600 тысяч гектаров.

Отмечается, что уже начался процесс пересева погибших культур. При благоприятных погодных условиях планируют посадить 125 тысяч гектаров подсолнуха, 10 тысяч гектаров сорго и еще 15 тысяч гектаров проса.

Ранее ростовчан предупредили о росте цен на продукты из-за майских холодов.

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