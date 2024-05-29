Ущерб аграриев в Ростовской области от заморозков и засухи оценили в 3,7 млрд

Весна принесла в Ростовскую область резкое похолодание, недостаток влаги и засуху — все это привело к негативным последствиям в сельскохозяйственной отрасли. Общий ущерб, нанесенный аграриям оценили в 3,7 миллиарда рублей. Из них 860,3 миллиона рублей приходится на застрахованные культуры и 2,8 миллиарда рублей — на незастрахованные.