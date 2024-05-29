В Ростове на два дня ограничат движение из-за концерта Басты

Posted Сегодня, 16:34
Published Сегодня, 16:34
Modified Сегодня, 16:36
Updated Сегодня, 16:36
30 и 31 мая в Ростове состоятся концерты Басты. Мероприятия пройдет на левом берегу в Embargo Villa. По сообщению ДАДИОДД, для обеспечения безопасности передвижения артиста и ростовчан, а также увеличения пропускной способности временно будет ограничен проезд по улице Левобережной. На участке от здания на Левобережной, 48 до строения на Чемордачек, 25/74 организуют одностороннее движение в восточном направлении.
Рекомендуется учитывать изменения при планировании поездок.
Ранее стало известно, что уроженец Ростова Баста запрашивает в своем райдере. Артист заказывает у организаторов зарядные блоки, которые оставляет себе, а также более 50 сосисок Таганрогского производства.