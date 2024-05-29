rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:34

Published Сегодня, 16:34

Modified Сегодня, 16:36

Updated Сегодня, 16:36

В Ростове на два дня ограничат движение из-за концерта Басты

В Ростове на два дня ограничат движение из-за концерта Басты

29 мая 2024, 16:34
Фото: 1MI
В Ростове на два дня ограничат движение из-за концерта Басты
Уроженец Ростова-на-Дону Василий Вакуленко, известный как Баста, проведет в родном городе два концерта. В связи с этим будет ограничено движение на левом берегу, информирует Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения.

30 и 31 мая в Ростове состоятся концерты Басты. Мероприятия пройдет на левом берегу в Embargo Villa. По сообщению ДАДИОДД, для обеспечения безопасности передвижения артиста и ростовчан, а также увеличения пропускной способности временно будет ограничен проезд по улице Левобережной. На участке от здания на Левобережной, 48 до строения на Чемордачек, 25/74 организуют одностороннее движение в восточном направлении.

Съемки клипа Басты прошли во дворе на Западном в Ростове
Узнать подробнее

Рекомендуется учитывать изменения при планировании поездок.

Ранее стало известно, что уроженец Ростова Баста запрашивает в своем райдере. Артист заказывает у организаторов зарядные блоки, которые оставляет себе, а также более 50 сосисок Таганрогского производства.

Читайте также:
Въезд в Ростов через Западный мост откроют не раньше 12 июняВ Ростове ограничат движение на Левенцовке из-за строительства трамвайных путейВ Ростове-на-Дону 19 мая перекроют дорогу из-за полумарафона
#Регина Симакова#Город#Ростов-на-Дону#Транспорт#Ограничения#Движение#Концерт#Последние новости Ростова на сегодня#Баста#Дорожное движение
Подпишитесь
Рогозин показал летящие к Ростову дроны, а зрители оплакивают актера «Кин-Дза-Дза!»
Сегодня, 18:26
Депутат сообщила, что в одной из школ Ростова пытались обыскать девочек перед ОГЭ
Сегодня, 16:48
«Перебивают, заговаривают зубы»: как продают машины в автосалоне Ростова
Сегодня, 15:01
Штрафы за оправдания и 60 сосисок: что прописано в райдере Басты
Сегодня, 15:08
Омбудсмен рассказал о законных досмотрах детей перед ЕГЭ в Ростовской области
Сегодня, 15:03
Щипают за ноги и притесняют рыжих: как над ростовчанами издеваются работодатели
Сегодня, 11:39
"