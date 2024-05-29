В Ростовской области введут новые правила по учету алиментов

Так, в южном регионе с 1 июня изменится порядок назначения единого пособия. Новые правила гласят, что алименты назначенные судом будут учитываться по размеру фактически поступивших средств. Их можно прописать самостоятельно, но сумма не должна быть меньше четверти МРОТ на одного ребенка, что примерно составляет 4,8 тысячи рублей. Если речь о двух детях, то выплата увеличивается до одной трети суммы — 6,4 тысячи рублей, а на трех и более детей приходится половина минимального размера оплаты труда, то есть около 9,6 тысячи рублей.