rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:52

Published Сегодня, 15:52

Modified Сегодня, 15:54

Updated Сегодня, 15:54

В Ростовской области введут новые правила по выплате алиментов

В Ростовской области введут новые правила по учету алиментов

29 мая 2024, 15:52
Фото: Unsplash
В Ростовской области введут новые правила по выплате алиментов
В Ростовской области с 1 июня введут новые правила учета алиментов при назначении единого пособия на детей, сообщает областное отделение Социального фонда России.

Так, в южном регионе с 1 июня изменится порядок назначения единого пособия. Новые правила гласят, что алименты назначенные судом будут учитываться по размеру фактически поступивших средств. Их можно прописать самостоятельно, но сумма не должна быть меньше четверти МРОТ на одного ребенка, что примерно составляет 4,8 тысячи рублей. Если речь о двух детях, то выплата увеличивается до одной трети суммы — 6,4 тысячи рублей, а на трех и более детей приходится половина минимального размера оплаты труда, то есть около 9,6 тысячи рублей.

Трехлетнего ребенка украли у матери в Ростове
Узнать подробнее

В случае взыскания алиментов по исполнительному производству сотрудники областного ОСФР вправе запросить сведения у судебных приставов.

Ранее RostovGazeta рассказала о самых популярных детских именах в Ростовской области.

Читайте также:
Верховный суд решил судьбу маленькой ростовчанки, унаследовавшей долги отцаВласти Ростовской области массово проверят магазины, торгующие алкоголемРостовским выпускникам рассказали, как справиться со стрессом перед ЕГЭ и ОГЭ
#Регина Симакова#Общество#Касается каждого#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Дети#Последние новости Ростова на сегодня#Алименты#Родители#Изменения
Подпишитесь
Рогозин показал летящие к Ростову дроны, а зрители оплакивают актера «Кин-Дза-Дза!»
Сегодня, 18:26
Депутат сообщила, что в одной из школ Ростова пытались обыскать девочек перед ОГЭ
Сегодня, 16:48
«Перебивают, заговаривают зубы»: как продают машины в автосалоне Ростова
Сегодня, 15:01
Штрафы за оправдания и 60 сосисок: что прописано в райдере Басты
Сегодня, 15:08
Омбудсмен рассказал о законных досмотрах детей перед ЕГЭ в Ростовской области
Сегодня, 15:03
Щипают за ноги и притесняют рыжих: как над ростовчанами издеваются работодатели
Сегодня, 11:39
"