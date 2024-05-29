Депутат сообщила, что в одной из школ Ростова пытались обыскать девочек перед ОГЭ

Posted Сегодня, 16:48
Published Сегодня, 16:48
Modified Сегодня, 19:03
Updated Сегодня, 19:03
Напомним, что в Воронеже вспыхнул скандал из-за особой тщательности досмотра старшеклассниц перед ЕГЭ на предмет поиска шпаргалок, вторых смартфонов и калькуляторов. Родители возмущены тем, что учениц досматривали якобы до нижнего белья.
«Если это действительно так, то здесь просматривается целая плеяда нарушений законодательства, в том числе и по охранной деятельности. Думаю, что родителям надо массово подавать не просто заявления в полицию, но и идти в суд с иском по защите чести и достоинства детей, по превышению полномочий и нарушению прав подростков», — отмечает Наталья Оськина.
Депутат добавляет, что подобная ситуация могла бы произойти и в одной из ростовских школ.
«Дети сейчас сдают ОГЭ. В одной из школ тоже попытались посмотреть и пощупать у девочек под юбками. Для этого даже специально вызвали охранницу — женщину. Но она, понимая ответственность, наотрез отказалась это делать», — подчеркивает Оськина.
Собеседница разъясняет, что классы, где проходят экзамены, оснащены камерами. И если школьника заметят за использованием шпаргалок или дополнительного инструментария, его попросту удалят с экзамена.
«А полномочий отслеживать спрятанные у детей под одеждой шпаргалки или любое другое оборудование, которое школьники намереваются пронести на экзамен, нет ни у охранников, ни у полиции», — резюмирует депутат.
Ранее RostovGazeta сообщала, как в школе Ростовской области скрывали драку детей.