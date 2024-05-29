Депутат сообщила, что в одной из школ Ростова пытались обыскать девочек перед ОГЭ

Напомним, что в Воронеже вспыхнул скандал из-за особой тщательности досмотра старшеклассниц перед ЕГЭ на предмет поиска шпаргалок, вторых смартфонов и калькуляторов. Родители возмущены тем, что учениц досматривали якобы до нижнего белья.