ВККС разрешила возбудить дело в отношении председателя Ленинского суда Ростова

Это уже второй случай, когда в отношении судьи в Ростове могут возбудить уголовное дело за последние два месяца. В апреле ВККС дала разрешение возбудить дело в отношении Елены Коблевой, бывшего председателя Советского суда Ростова. Она также подозревается в получении взятки в особо крупном размере.