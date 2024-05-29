ВККС разрешила возбудить дело в отношении председателя Ленинского суда Ростова

Posted Сегодня, 17:09
Published Сегодня, 17:09
Modified Сегодня, 17:11
Updated Сегодня, 17:11
ВККС дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении Алексея Куделина, председателя Ленинского районного суда Ростова. Ему подозревают в трех эпизодах получения взятки особо крупного размера. Подробности дела не разглашаются.
Алексей Куделин занимает должность председателя Ленинского суда Ростова с 2019 года. Ранее он работал председателем Матвеево-Курганского районного суда и Первомайского суда Ростова.
Это уже второй случай, когда в отношении судьи в Ростове могут возбудить уголовное дело за последние два месяца. В апреле ВККС дала разрешение возбудить дело в отношении Елены Коблевой, бывшего председателя Советского суда Ростова. Она также подозревается в получении взятки в особо крупном размере.
Ранее стало известно, что Ростовский областной суд может возглавить судья из Воронежа Василий Тарасов. Занимавшая ранее эту должность Елена Золотарева находится под арестом по делу о взятках.