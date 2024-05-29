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Published Сегодня, 17:09

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Updated Сегодня, 17:11

ВККС разрешила возбудить дело в отношении председателя Ленинского суда Ростова

ВККС разрешила возбудить дело в отношении председателя Ленинского суда Ростова

29 мая 2024, 17:09
Фото: 1MI
ВККС разрешила возбудить дело в отношении председателя Ленинского суда Ростова
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России разрешила возбудить уголовное дело в отношении председателя Ленинского суда Ростова Алексея Куделина, подозреваемого в получении взятки, говорится в сообщении ТАСС.

ВККС дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении Алексея Куделина, председателя Ленинского районного суда Ростова. Ему подозревают в трех эпизодах получения взятки особо крупного размера. Подробности дела не разглашаются.

Алексей Куделин занимает должность председателя Ленинского суда Ростова с 2019 года. Ранее он работал председателем Матвеево-Курганского районного суда и Первомайского суда Ростова.

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Это уже второй случай, когда в отношении судьи в Ростове могут возбудить уголовное дело за последние два месяца. В апреле ВККС дала разрешение возбудить дело в отношении Елены Коблевой, бывшего председателя Советского суда Ростова. Она также подозревается в получении взятки в особо крупном размере.

Ранее стало известно, что Ростовский областной суд может возглавить судья из Воронежа Василий Тарасов. Занимавшая ранее эту должность Елена Золотарева находится под арестом по делу о взятках.

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