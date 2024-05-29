Власти Ростова повторно изымают дом, признанный аварийным 30 лет назад

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
Администрация Ростова повторно изымает многоквартирный дом №80/2 на улице Портовой вместе с участком. Здание признали аварийным еще 30 лет назад. Свое решение власти мотивируют «неисполнением собственниками помещений требования о сносе многоквартирного дома в установленный срок». До этого городская управа пыталась расселить и снести дом в 2021 году.
«Блокнот» пишет, что проблема с расселением возникла из-за выплат. Часть собственников жилья не согласилась с той суммой, которую назначили за их квартиры власти. Начались судебные разбирательства. Вместе с тем и те жильцы дома, кто был согласен на предложенную чиновниками сумму, до сих пор не получили денег.
В новом документе властей есть поручение Департаменту координации строительства и перспективного развития Ростова провести оценку имущества. Если консенсус с собственниками снова не будет найден, администрация обратится в суд.
Пятиэтажку на Портовой, 80/2 построили в 1971 году. Физический износ здания, по последним данным, превысил 56%.
Ранее власти рассказали, когда снесут разрушенный дом на Нариманова, 72/3 в Ростове.