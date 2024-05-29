Власти Ростова повторно изымают дом, признанный аварийным 30 лет назад

«Блокнот» пишет, что проблема с расселением возникла из-за выплат. Часть собственников жилья не согласилась с той суммой, которую назначили за их квартиры власти. Начались судебные разбирательства. Вместе с тем и те жильцы дома, кто был согласен на предложенную чиновниками сумму, до сих пор не получили денег.