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Published Сегодня, 18:41

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С 1 июня в Ростовской области введут ограничения на продажу алкоголя

Власти в Ростовской области ввели трезвую субботу и штрафы за алкоголь

29 мая 2024, 18:41
Фото: 1MI
С 1 июня в Ростовской области введут ограничения на продажу алкоголя

С 1 июня в Ростовской области запретили продавать алкоголь

В Ростовской области запретят продавать 1 июня. Ограничения будут действовать в течение всего Дня защиты детей, сообщает правительство области.

1 июня по всей России отмечают День защиты детей. В период праздника в магазинах запрещено продавать алкогольную продукцию. Ограничения распространяются только на торговые точки. Поэтому заведения общественного питания могут продавать горячительные напитки в штатном режиме.

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Власти напоминают, что за нарушение правил грозит штраф до 300 тысяч рублей с последующей конфискацией лицензии на продажу спиртных напитков.

Ранее стало известно, что с 1 июня в Ростовской области введут новые правила по учету алиментов при назначении единого детского пособия.

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#Регина Симакова#Общество#Город#Ростовская область#Дети#Ограничения#Алкоголь#Продажа#18+#Праздники
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