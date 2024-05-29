Власти в Ростовской области ввели трезвую субботу и штрафы за алкоголь

Posted Сегодня, 18:41
Published Сегодня, 18:41
Modified Сегодня, 18:44
Updated Сегодня, 18:44
1 июня по всей России отмечают День защиты детей. В период праздника в магазинах запрещено продавать алкогольную продукцию. Ограничения распространяются только на торговые точки. Поэтому заведения общественного питания могут продавать горячительные напитки в штатном режиме.
Власти напоминают, что за нарушение правил грозит штраф до 300 тысяч рублей с последующей конфискацией лицензии на продажу спиртных напитков.
Ранее стало известно, что с 1 июня в Ростовской области введут новые правила по учету алиментов при назначении единого детского пособия.