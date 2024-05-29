ВТБ запускает активную интеграцию розничных клиентов «Открытия»

«Интеграция ВТБ с „Открытием“ — один из крупнейших по масштабам и технически непростых проектов на финансовом рынке. С прошлого года мы начали активную работу по переводу клиентов „Открытия“ в ВТБ: объединили банкоматную сеть, запустили цессию кредитов, предложили практически весь спектр продуктов, сервисов и услуг ВТБ в офисах „Открытия“. Для перевода основной части клиентов мы разработали цифровую технологию и сегодня переходим к основному этапу объединения. Благодаря онлайн-формату клиенты „Открытия“ смогут за несколько кликов и без посещения офиса перевести свои продукты в ВТБ. Чтобы сделать онлайн-переход не только комфортным, но и выгодным, для каждого пользователя услуг „Открытия“ мы подготовили специальные предложения», — отметил заместитель президента- председателя правления ВТБ Георгий Горшков.