ВТБ запускает активную интеграцию розничных клиентов «Открытия»

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
Все условия текущих договоров по кредитным продуктам, включая процентные ставки, для клиентов «Открытия» сохраняются.
Онлайн-переход в ВТБ будет доступен для всех розничных клиентов банка «Открытие» до конца 2024 года. Перевыпускать уже существующие дебетовые и зарплатные карты для этого им не потребуется. Переход из одного в другой банк, как и перевод их средств в ВТБ, пройдет в полностью защищенных дистанционных каналах или при личном присутствии в офисе.
Для онлайн-перехода в ВТБ клиенту необходимо кликнуть на баннер «Переходите в ВТБ» в мобильном приложении или интернет-банке «Открытия». Далее пользователь попадает в раздел со специальными предложениями от банка ВТБ, где сможет подписать все необходимые документы в цифровом виде электронной подписью и перевести денежные средства и банковские продукты на обслуживание в ВТБ.
«Интеграция ВТБ с „Открытием“ — один из крупнейших по масштабам и технически непростых проектов на финансовом рынке. С прошлого года мы начали активную работу по переводу клиентов „Открытия“ в ВТБ: объединили банкоматную сеть, запустили цессию кредитов, предложили практически весь спектр продуктов, сервисов и услуг ВТБ в офисах „Открытия“. Для перевода основной части клиентов мы разработали цифровую технологию и сегодня переходим к основному этапу объединения. Благодаря онлайн-формату клиенты „Открытия“ смогут за несколько кликов и без посещения офиса перевести свои продукты в ВТБ. Чтобы сделать онлайн-переход не только комфортным, но и выгодным, для каждого пользователя услуг „Открытия“ мы подготовили специальные предложения», — отметил заместитель президента- председателя правления ВТБ Георгий Горшков.