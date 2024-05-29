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Published Сегодня, 12:33

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Updated Сегодня, 12:35

ВТБ запускает активную интеграцию розничных клиентов «Открытия»

ВТБ запускает активную интеграцию розничных клиентов «Открытия»

29 мая 2024, 12:33
Фото: 1MI
ВТБ начинает основной этап интеграции бизнеса двух банков. Розничные клиенты «Открытия» до конца июня получат персональные уведомления с предложением онлайн-перехода в ВТБ через интернет-банк и мобильное приложение.

Все условия текущих договоров по кредитным продуктам, включая процентные ставки, для клиентов «Открытия» сохраняются.

Онлайн-переход в ВТБ будет доступен для всех розничных клиентов банка «Открытие» до конца 2024 года. Перевыпускать уже существующие дебетовые и зарплатные карты для этого им не потребуется. Переход из одного в другой банк, как и перевод их средств в ВТБ, пройдет в полностью защищенных дистанционных каналах или при личном присутствии в офисе.

Для онлайн-перехода в ВТБ клиенту необходимо кликнуть на баннер «Переходите в ВТБ» в мобильном приложении или интернет-банке «Открытия». Далее пользователь попадает в раздел со специальными предложениями от банка ВТБ, где сможет подписать все необходимые документы в цифровом виде электронной подписью и перевести денежные средства и банковские продукты на обслуживание в ВТБ.

«Интеграция ВТБ с „Открытием“ — один из крупнейших по масштабам и технически непростых проектов на финансовом рынке. С прошлого года мы начали активную работу по переводу клиентов „Открытия“ в ВТБ: объединили банкоматную сеть, запустили цессию кредитов, предложили практически весь спектр продуктов, сервисов и услуг ВТБ в офисах „Открытия“. Для перевода основной части клиентов мы разработали цифровую технологию и сегодня переходим к основному этапу объединения. Благодаря онлайн-формату клиенты „Открытия“ смогут за несколько кликов и без посещения офиса перевести свои продукты в ВТБ. Чтобы сделать онлайн-переход не только комфортным, но и выгодным, для каждого пользователя услуг „Открытия“ мы подготовили специальные предложения», — отметил заместитель президента- председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

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