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Posted Сегодня, 15:54

Published Сегодня, 15:54

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

В Ростовской области женщины получают на треть меньше

Зарплаты женщин в Ростовской области оказались на треть ниже

29 мая 2024, 15:54
Фото: Unsplash
В Ростовской области женщины получают на треть меньше
Разница в заработной плате мужчин и женщин стабильно растет. За 2023 год зафиксирован максимальный разрыв между показателями. Так, женщины получают на 33% меньше, сообщает аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основании данных Росстата.

За прошлый год заработная плата женщин, работающих в средних и крупных предприятиях, была на 33% ниже мужской. Даже при учете всех доплат и премий, которые получают работницы, сотрудники мужского пола получают примерно на 27,7 тысячи рублей больше.

Ростовская область относится к регионам со средней гендерной разницей в доходах. Если мужчины получают 60,6 тысячи рублей, то женщины 41,7 тысячи рублей. То есть разница составляет 31,1%. Самый большой разрыв отмечается в Мурманской области и в Камчатском крае. Здесь женщины получают меньше, чем мужчины на 45,4% и 45,3%, соответственно.

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Также выделены сферы, в которых женщины «недополучают» зарплаты. Максимальные отличия в доходах зафиксированы в области информации и связи — здесь женщины отстают примерно на 37,5%. Если мужчины получают 158,7 тысячи рублей, то женщины всего 99,2 тысячи рублей. Подобная ситуация в сфере культуры, спорта и развлечений. Отрыв составляет 37,3%.

Отметим, что еще в 2021 году разрыв составлял 31,1%, а в чуть больше 10 лет назад, в 2013 году — 26,1%.

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