Зарплаты женщин в Ростовской области оказались на треть ниже

Ростовская область относится к регионам со средней гендерной разницей в доходах. Если мужчины получают 60,6 тысячи рублей, то женщины 41,7 тысячи рублей. То есть разница составляет 31,1%. Самый большой разрыв отмечается в Мурманской области и в Камчатском крае. Здесь женщины получают меньше, чем мужчины на 45,4% и 45,3%, соответственно.