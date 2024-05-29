Зарплаты женщин в Ростовской области оказались на треть ниже

Posted Сегодня, 15:54
Published Сегодня, 15:54
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
За прошлый год заработная плата женщин, работающих в средних и крупных предприятиях, была на 33% ниже мужской. Даже при учете всех доплат и премий, которые получают работницы, сотрудники мужского пола получают примерно на 27,7 тысячи рублей больше.
Ростовская область относится к регионам со средней гендерной разницей в доходах. Если мужчины получают 60,6 тысячи рублей, то женщины 41,7 тысячи рублей. То есть разница составляет 31,1%. Самый большой разрыв отмечается в Мурманской области и в Камчатском крае. Здесь женщины получают меньше, чем мужчины на 45,4% и 45,3%, соответственно.
Также выделены сферы, в которых женщины «недополучают» зарплаты. Максимальные отличия в доходах зафиксированы в области информации и связи — здесь женщины отстают примерно на 37,5%. Если мужчины получают 158,7 тысячи рублей, то женщины всего 99,2 тысячи рублей. Подобная ситуация в сфере культуры, спорта и развлечений. Отрыв составляет 37,3%.
Отметим, что еще в 2021 году разрыв составлял 31,1%, а в чуть больше 10 лет назад, в 2013 году — 26,1%.
Ранее RostovGazeta рассказала, какие сложности могут ждать ростовчан после трудоустройства.