Житель Перми не смог улететь из Стамбула из-за ошибки сотрудника Turkish Airline

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
По словам пассажира, он встал в очередь на регистрацию на стойку авиакомпании Turkish Airlines, а не российского перевозчика. Однако сотрудница Turkish Airlines не указала на ошибку и выдала Никите посадочный талон на рейс ТК 0415 IST-VKO на имя Федоровой Евгении. Даже его багаж отправили в багажный отдел самолета на это же имя, пишет properm.ru.
После того, как пермяк заметил ошибку, он обратился к сотрудникам Turkish Airlines и объяснил ситуацию. Однако никто не захотел помочь. По словам Никиты, шесть часов ему ничего не говорили относительно дальнейшего перелета и, самое главное, его багажа. На стойке помощи F44, куда он первоначально обратился, сотрудницы отказывались выслушать, лишь разводили руками, давая понять, что к ним обращаться бесполезно.
В офисе Turkish Airlines заявили, что не могут помочь россиянину, и снова отправили его на стойку регистрации. Хотя за это время Никита уже сильно устал.
Многократные попытки решить проблему ни к чему не привели. Мужчине не удалось получить никакой помощи от представителей авиакомпании. В итоге ему пришлось купить новый билет до Москвы. Сейчас он написал письмо в Turkish Airlines с просьбой разобраться в ситуации.