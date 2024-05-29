Житель Перми не смог улететь из Стамбула из-за ошибки сотрудника Turkish Airline

По словам пассажира, он встал в очередь на регистрацию на стойку авиакомпании Turkish Airlines, а не российского перевозчика. Однако сотрудница Turkish Airlines не указала на ошибку и выдала Никите посадочный талон на рейс ТК 0415 IST-VKO на имя Федоровой Евгении. Даже его багаж отправили в багажный отдел самолета на это же имя, пишет properm.ru.