Жительница Ростовской области наняла киллера для убийства мужа

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
У женщины длительное время был конфликт с 41-летним супругом. Из-за этого она попросила знакомого найти человека, который согласится его убить за деньги.
После этого мужчина обратился к правоохранителям, а все дальнейшие мероприятия проводились под контролем полицейских. Женщина согласилась заплатить 200 тысяч рублей подставному исполнителю, после чего передала ключи от квартиры.
В качестве аванса подозреваемая передала 100 тысяч рублей. Через некоторое время ей сообщили, что убийство совершено и она отдала вторую часть, после чего ее задержали.
Теперь идет уголовное расследование, максимальное наказание составляет 15 лет колонии.
Ранее житель донской столицы сжег гараж с находившимся внутри людьми.