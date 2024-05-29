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Published Сегодня, 14:17

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Updated Сегодня, 14:19

Жительница Ростовской области наняла киллера для убийства мужа

Жительница Ростовской области наняла киллера для убийства мужа

29 мая 2024, 14:17
Фото: СУ СК РФ по Белгородской области
Жительница Ростовской области наняла киллера для убийства мужа
Жительница Ростовской области стала фигуранткой уголовного дела за попытку заказать убийство мужа, сообщили в УСКР по Белгородской области.

У женщины длительное время был конфликт с 41-летним супругом. Из-за этого она попросила знакомого найти человека, который согласится его убить за деньги.

После этого мужчина обратился к правоохранителям, а все дальнейшие мероприятия проводились под контролем полицейских. Женщина согласилась заплатить 200 тысяч рублей подставному исполнителю, после чего передала ключи от квартиры.

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Жительница Ростовской области наняла киллера для убийства мужа
Видео: СУ СК РФ по Белгородской области

В качестве аванса подозреваемая передала 100 тысяч рублей. Через некоторое время ей сообщили, что убийство совершено и она отдала вторую часть, после чего ее задержали.

Теперь идет уголовное расследование, максимальное наказание составляет 15 лет колонии.

Ранее житель донской столицы сжег гараж с находившимся внутри людьми.

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