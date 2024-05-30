Больше 30 земельных участков изымут в Ростове для строительства дорог

Posted Сегодня, 16:10
Published Сегодня, 16:10
Modified Сегодня, 16:12
Updated Сегодня, 16:12
Шесть новых дорог хотят проложить в Левенцовском микрорайоне. Проектом планировки и межевания займется ООО «СЗ „Галактика“», принадлежащее экс-депутату Заксобрания Ростовской области Арутюну Сурмаляну.
Для строительства дорог власти хотят изъять 39 земельных участков. Объекты располагаются по улицам Еляна, Сталинградской, Назарько, Курсантов, Ткачева и проспекту 9-го Мая.
Указывается, что дороги сделают двухполосными. Разгоняться на них разрешат от 30 километров в час.
Ранее сообщалось, что на Южном подъезде к Ростову поменяют освещение.