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Администрация Ростова утвердила документацию по планировке территории для строительства шести новых дорог

Больше 30 земельных участков изымут в Ростове для строительства дорог

30 мая 2024, 16:10
Фото: 1MI
Администрация Ростова утвердила документацию по планировке территории для строительства шести новых дорог
Администрация Ростова утвердила документацию по планировке территории для строительства шести новых дорог, сообщается на сайте городской управы.

Шесть новых дорог хотят проложить в Левенцовском микрорайоне. Проектом планировки и межевания займется ООО «СЗ „Галактика“», принадлежащее экс-депутату Заксобрания Ростовской области Арутюну Сурмаляну.

Для строительства дорог власти хотят изъять 39 земельных участков. Объекты располагаются по улицам Еляна, Сталинградской, Назарько, Курсантов, Ткачева и проспекту 9-го Мая.

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Указывается, что дороги сделают двухполосными. Разгоняться на них разрешат от 30 километров в час.

Ранее сообщалось, что на Южном подъезде к Ростову поменяют освещение.

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