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Published Сегодня, 16:58

Modified Сегодня, 17:07

Updated Сегодня, 17:07

Бывший вице-премьер Виктория Абрамченко может стать депутатом Госдумы от Ростовской области

Бывший вице-премьер может стать депутатом Госдумы от Ростовской области

30 мая 2024, 16:58
Фото: Telegram-канал Виктории Абрамченко
Бывший вице-премьер Виктория Абрамченко может стать депутатом Госдумы от Ростовской области
Бывший вице-премьер Виктория Абрамченко может занять место Виталия Кушнарева в Госдуме, такое решение принял президиум генсовета «Единой России».

Викторию Абрамченко выдвинули участником партийного праймериз по довыборам в Госдуму в Ростовской области. Депутатское место от региона стала вакантным после сложения полномочий Виталием Кушнаревым. Экс-мэр Ростова покинул нижнюю палату парламента ради должности министра транспорта Ростовской области.

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Кушнарев избирался в Госдуму от Южного одномандатного округа №152, в который входят Новочеркасск, Аксай, Первомайский и Ворошиловский районы Ростова-на-Дону.

Довыборы в Госдуму назначены на сентябрь.

Сообщалось, что депутатский мандат Кушнарева мог отойти экс-министру энергетики РФ Николаю Шульгинову или экс-министру спорта РФ Олегу Матыцину.

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