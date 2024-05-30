Бывший вице-премьер может стать депутатом Госдумы от Ростовской области

Posted Сегодня, 16:58
Published Сегодня, 16:58
Modified Сегодня, 17:07
Updated Сегодня, 17:07
Викторию Абрамченко выдвинули участником партийного праймериз по довыборам в Госдуму в Ростовской области. Депутатское место от региона стала вакантным после сложения полномочий Виталием Кушнаревым. Экс-мэр Ростова покинул нижнюю палату парламента ради должности министра транспорта Ростовской области.
Кушнарев избирался в Госдуму от Южного одномандатного округа №152, в который входят Новочеркасск, Аксай, Первомайский и Ворошиловский районы Ростова-на-Дону.
Довыборы в Госдуму назначены на сентябрь.
Сообщалось, что депутатский мандат Кушнарева мог отойти экс-министру энергетики РФ Николаю Шульгинову или экс-министру спорта РФ Олегу Матыцину.