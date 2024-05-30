Ливни и сильный ветер накроют Ростовскую область на два дня

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
В пятницу, 31 мая, синоптики обещают сильный дождь с туманом и западным ветром 6–10 метров в секунду, однако местами порывы могут достигать 12–14 метров в секунду. Температура ночью прогнозируется от +14 до +19 градусов. Днем воздух прогреется до +29 градусов, а в восточной и северной части области даже до +34 градусов.
В субботу, 1 июня, также ожидается сильный дождь, но только ночью и утром. При грозе в Ростовской области порывы ветра могут достигать 15–18 метров в секунду. Температура воздуха не сильно отличается от пятничных показателей, в среднем днем воздух прогреется до +26 градусов, а ночью похолодает до +18 градусов.
Ранее стал известен размер ущерба, который принесли заморозки и засуха сельхоз отрасли в Ростовской области. Потери оцениваются примерно в 3,7 миллиарда рублей. Повреждение посевов отмечается на 600 тысячах гектаров.