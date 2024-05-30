Ливни и сильный ветер накроют Ростовскую область на два дня

В пятницу, 31 мая, синоптики обещают сильный дождь с туманом и западным ветром 6–10 метров в секунду, однако местами порывы могут достигать 12–14 метров в секунду. Температура ночью прогнозируется от +14 до +19 градусов. Днем воздух прогреется до +29 градусов, а в восточной и северной части области даже до +34 градусов.