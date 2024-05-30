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Posted Сегодня, 12:23

Published Сегодня, 12:23

Modified Сегодня, 12:25

Updated Сегодня, 12:25

Сильный ветер и ливни ожидают жителей Ростовской области в следующие несколько дней

Ливни и сильный ветер накроют Ростовскую область на два дня

30 мая 2024, 12:23
Фото: Unsplash
Сильный ветер и ливни ожидают жителей Ростовской области в следующие несколько дней
31 мая и 1 июня в Ростовской области прогнозируют дождливую погоду. Антициклон принесет сильный ветер, туман и существенные осадки, информирует «Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В пятницу, 31 мая, синоптики обещают сильный дождь с туманом и западным ветром 6–10 метров в секунду, однако местами порывы могут достигать 12–14 метров в секунду. Температура ночью прогнозируется от +14 до +19 градусов. Днем воздух прогреется до +29 градусов, а в восточной и северной части области даже до +34 градусов.

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В субботу, 1 июня, также ожидается сильный дождь, но только ночью и утром. При грозе в Ростовской области порывы ветра могут достигать 15–18 метров в секунду. Температура воздуха не сильно отличается от пятничных показателей, в среднем днем воздух прогреется до +26 градусов, а ночью похолодает до +18 градусов.

Ранее стал известен размер ущерба, который принесли заморозки и засуха сельхоз отрасли в Ростовской области. Потери оцениваются примерно в 3,7 миллиарда рублей. Повреждение посевов отмечается на 600 тысячах гектаров.

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