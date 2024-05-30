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Posted Вчера, 18:06

Published Вчера, 18:06

Modified Вчера, 18:08

Updated Вчера, 18:08

Мотоциклист попал под колеса машины на Оганова в Ростове

Мотоциклист попал под колеса машины на Оганова в Ростове

30 мая 2024, 18:06
Фото: ГИБДД
Мотоциклист попал под колеса машины на Оганова в Ростове
ДТП с участием мотоцикла и легковушки произошло в Ростове 30 мая, сообщили в ГИБДД.

В районе дома No15 в Ростове при повороте налево на нерегулируемом перекрестке водитель Lada Vesta не предоставил преимущества мотоциклу Bajaj. Легковое авто влетело в мотоцикл и смяло его.

Массовое ДТП с участием автобуса и фуры произошло в Ростове
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39-летний мотоциклист выжил, но получил серьезные травмы. Сейчас он находится в больнице. Водитель Lada в ДТП не пострадал.

Правоохранительные органы расследуют обстоятельства аварии.

Ранее на трассе под Ростовом произошло смертельное ДТП с участием ребенка. Водитель легковушки не уступил дорогу грузовику, из-за чего транспортные средства столкнулись. Автомобилист погиб. Находившийся в машине ребенок выжил, но получил травмы.

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