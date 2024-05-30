Мотоциклист попал под колеса машины на Оганова в Ростове

39-летний мотоциклист выжил, но получил серьезные травмы. Сейчас он находится в больнице. Водитель Lada в ДТП не пострадал.



Правоохранительные органы расследуют обстоятельства аварии.



Ранее на трассе под Ростовом произошло смертельное ДТП с участием ребенка. Водитель легковушки не уступил дорогу грузовику, из-за чего транспортные средства столкнулись. Автомобилист погиб. Находившийся в машине ребенок выжил, но получил травмы.