Мотоциклист попал под колеса машины на Оганова в Ростове

Posted Вчера, 18:06
Published Вчера, 18:06
Modified Вчера, 18:08
Updated Вчера, 18:08
В районе дома No15 в Ростове при повороте налево на нерегулируемом перекрестке водитель Lada Vesta не предоставил преимущества мотоциклу Bajaj. Легковое авто влетело в мотоцикл и смяло его.
39-летний мотоциклист выжил, но получил серьезные травмы. Сейчас он находится в больнице. Водитель Lada в ДТП не пострадал.
Правоохранительные органы расследуют обстоятельства аварии.
Ранее на трассе под Ростовом произошло смертельное ДТП с участием ребенка. Водитель легковушки не уступил дорогу грузовику, из-за чего транспортные средства столкнулись. Автомобилист погиб. Находившийся в машине ребенок выжил, но получил травмы.