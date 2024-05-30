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Posted Сегодня, 13:21

Published Сегодня, 13:21

Modified Сегодня, 13:23

Updated Сегодня, 13:23

Мужчина в пьяном угаре зарубил шашкой друга в Ростовской области

Мужчина в пьяном угаре зарубил шашкой приятеля в Ростовской области

30 мая 2024, 13:21
Фото: Следком по Ростовской области
Мужчина в пьяном угаре зарубил шашкой друга в Ростовской области
В Новочеркасске местного жителя осудят за убийство и покушение на убийство, поделились подробностями в СУ СК России по Ростовской области.

Следователи в Новочеркасске завершили расследование уголовного дела в отношении 51-летнего местного жителя. Его обвиняют в убийстве и покушении на убийство.

Преступление он совершил в начале марта этого года. Поздним вечером он распивал алкоголь со своим 43-летним приятелем и его 45-летней сожительницей. Во время спиртных посиделок между собутыльниками возник словесный конфликт. В порыве гнева 51-летний мужчина взялся за шашку и зарубил своего приятеля. Затем он ударил шашкой в живот его возлюбленную.

43-летний мужчина от полученных травм скончался. Женщина же выбежала из дома и обратилась за помощью. Это и спасло ей жизнь.

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Фото: Следком по Ростовской области

Обвиняемый полностью признал свою вину. Сейчас он находится под стражей. Сообщается, что ранее он уже был судим.

Ранее RostovGazeta рассказала, как спустя 10 лет задержали жителя Волгодонска, пытавшего и убившего двух людей.

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