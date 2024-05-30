Мужчина в пьяном угаре зарубил шашкой приятеля в Ростовской области

Преступление он совершил в начале марта этого года. Поздним вечером он распивал алкоголь со своим 43-летним приятелем и его 45-летней сожительницей. Во время спиртных посиделок между собутыльниками возник словесный конфликт. В порыве гнева 51-летний мужчина взялся за шашку и зарубил своего приятеля. Затем он ударил шашкой в живот его возлюбленную.