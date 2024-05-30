На трассе под Ростовом произошло смертельное ДТП с участием ребенка

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Published Сегодня, 08:49
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Вечером 29 мая на 80 километре трассы «Новороссия» под Ростовом произошла авария. Водитель LADA Priora двигался по второстепенной дороге, оказавшись около главной, по предварительным данным, он решил быстро проскочить и не уступил путь другим авто. Однако в это время по главной дороге двигался тягач DAF с прицепом. Грузовик просто наехал на легковушку. Водитель LADA Priora погиб на месте. Вместе с ним был несовершеннолетний пассажир, который получил травмы. Его доставили в больницу.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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