На трассе под Ростовом произошло смертельное ДТП с участием ребенка

Вечером 29 мая на 80 километре трассы «Новороссия» под Ростовом произошла авария. Водитель LADA Priora двигался по второстепенной дороге, оказавшись около главной, по предварительным данным, он решил быстро проскочить и не уступил путь другим авто. Однако в это время по главной дороге двигался тягач DAF с прицепом. Грузовик просто наехал на легковушку. Водитель LADA Priora погиб на месте. Вместе с ним был несовершеннолетний пассажир, который получил травмы. Его доставили в больницу.