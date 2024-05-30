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На трассе под Ростовом произошло смертельное ДТП с участием ребенка

На трассе под Ростовом произошло смертельное ДТП с участием ребенка

30 мая 2024, 08:49
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области / Для иллюстрации
На трассе под Ростовом произошло смертельное ДТП с участием ребенка
29 мая в Неклиновском районе Ростовской области произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель легковушки не уступил дорогу грузовику. В машине также находился ребенок, сообщает УГИБДД.

Вечером 29 мая на 80 километре трассы «Новороссия» под Ростовом произошла авария. Водитель LADA Priora двигался по второстепенной дороге, оказавшись около главной, по предварительным данным, он решил быстро проскочить и не уступил путь другим авто. Однако в это время по главной дороге двигался тягач DAF с прицепом. Грузовик просто наехал на легковушку. Водитель LADA Priora погиб на месте. Вместе с ним был несовершеннолетний пассажир, который получил травмы. Его доставили в больницу.

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Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее Ростовской области 14-летний байкер устроил аварию и попал в больницу

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