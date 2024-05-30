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Published Сегодня, 06:34

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Updated Сегодня, 06:36

Над Азовским морем уничтожили восемь американских ракет

Над Азовским морем уничтожили восемь американских ракет ATACMS

30 мая 2024, 06:34
Фото: mil.ru
Над Азовским морем уничтожили восемь американских ракет
Над акваторией Азовского моря удалось сбить восемь ракет, которые запустил киевский режим, сообщили в Минобороны.

Для атаки Украина использовала американские оперативно-тактические ракеты ATACMS. Из-за этого сработали системы ПВО, которые справились с задачей.

В результате удалось уничтожить восемь ракет. Кроме того, над Черным морем перехватили восемь беспилотников.

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Также в министерстве заявили о ликвидированных двух безэкипажных катерах. Они направлялись к Крымскому полуострову.

Ранее стало известно, что для Ростовской области закупят десятки дронов для спасательных операций.

До этого военные сбили вражеские беспилотники у границы с Ростовской областью.

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#Илья Протвинов#ПВО#Азовское море#Ракеты#ATACMS
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