Над Азовским морем уничтожили восемь американских ракет ATACMS

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 06:36
Updated Сегодня, 06:36
Для атаки Украина использовала американские оперативно-тактические ракеты ATACMS. Из-за этого сработали системы ПВО, которые справились с задачей.
В результате удалось уничтожить восемь ракет. Кроме того, над Черным морем перехватили восемь беспилотников.
Также в министерстве заявили о ликвидированных двух безэкипажных катерах. Они направлялись к Крымскому полуострову.
Ранее стало известно, что для Ростовской области закупят десятки дронов для спасательных операций.
До этого военные сбили вражеские беспилотники у границы с Ростовской областью.