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Posted Сегодня, 12:29

Published Сегодня, 12:29

Modified Сегодня, 12:31

Updated Сегодня, 12:31

В Ростове на Вавилова образовалась пробка длиной свыше километра

Огромная пробка парализовала движение в Ростове на Вавилова

30 мая 2024, 12:29
Фото: Unsplash
В Ростове на Вавилова образовалась пробка длиной свыше километра
В Ростове-на-Дону по улице Вавилова образовалась пробка. Она растянулась более, чем на километр и сохраняется уже несколько часов, информирует сервис Яндекс.Карты.

30 мая на улице Вавилова образовалась большая пробка. Она парализовала движение на участке дороги от улицы 7-й Канатной до улицы Особенной. Из-за затрудненного движения автомобили образовали километровый затор. Пробка сохраняется уже на протяжении нескольких часов.

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Сегодня, 30 мая на улице Вавилова образовалась большая пробка.Сегодня, 30 мая на улице Вавилова образовалась большая пробка.
Сегодня, 30 мая на улице Вавилова образовалась большая пробка.
Фото: Яндекс.Карты

В настоящее время на ремонт закрыт проезд по улице Особенной. Магистраль перекрыли до октября.

Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростове-на-Дону продают закрытый центр BMW за полтора миллиарда рублей. Дилерский центре не функционирует уже два года.

До этого стало известно, что жители Ростова стали массово покупать немецкие кабриолеты. Спрос на данные автомобили заметно растет.

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#Регина Симакова#Город#Ростов-на-Дону#Ремонт дорог#Транспорт#Пробка#Последние новости Ростова на сегодня#Затруднено движение
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