Огромная пробка парализовала движение в Ростове на Вавилова

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
30 мая на улице Вавилова образовалась большая пробка. Она парализовала движение на участке дороги от улицы 7-й Канатной до улицы Особенной. Из-за затрудненного движения автомобили образовали километровый затор. Пробка сохраняется уже на протяжении нескольких часов.
В настоящее время на ремонт закрыт проезд по улице Особенной. Магистраль перекрыли до октября.
Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростове-на-Дону продают закрытый центр BMW за полтора миллиарда рублей. Дилерский центре не функционирует уже два года.
До этого стало известно, что жители Ростова стали массово покупать немецкие кабриолеты. Спрос на данные автомобили заметно растет.