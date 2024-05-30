Редкую болезнь нашли у ростовчанина, который жаловался на усталость

Posted Сегодня, 05:49
Published Сегодня, 05:49
Modified Сегодня, 05:51
Updated Сегодня, 05:51
К врачам обратился 46-летний пациент, который не мог быстро разжать руки и сильно уставал. Ситуация ухудшилась до такой степени, что мужчина больше не мог выходить на работу.
При обследовании было замечено снижение мышечной силы при почти сохранённом объёме мышц,. Пациент не сразу мог разжать руку врача.
Это позволило предположить наличие редкого заболевания — болезни Штайнерта. Проведённое молекулярно-генетическое исследование подтвердило этот диагноз.
Вылечить эту болезнь нельзя, но есть комплекс поддерживающих мер. Это поможет убрать часть симптомов.
Ранее опухоль размером с абрикос нашли в голове ростовчанина, который жаловался на тошноту.