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Published Сегодня, 05:49

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Updated Сегодня, 05:51

Редкую болезнь нашли у ростовчанина, который жаловался на усталость

Редкую болезнь нашли у ростовчанина, который жаловался на усталость

30 мая 2024, 05:49
Фото: Изображение Midjourney
В Ростове-на-Дону помогли мужчине, который жаловался на быструю утомляемость и потерю силы, заявили в Минздраве области.

К врачам обратился 46-летний пациент, который не мог быстро разжать руки и сильно уставал. Ситуация ухудшилась до такой степени, что мужчина больше не мог выходить на работу.

При обследовании было замечено снижение мышечной силы при почти сохранённом объёме мышц,. Пациент не сразу мог разжать руку врача.

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Это позволило предположить наличие редкого заболевания — болезни Штайнерта. Проведённое молекулярно-генетическое исследование подтвердило этот диагноз.

Вылечить эту болезнь нельзя, но есть комплекс поддерживающих мер. Это поможет убрать часть симптомов.

Ранее опухоль размером с абрикос нашли в голове ростовчанина, который жаловался на тошноту.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Минздрав#Быстрая утомляемость#Потеря силы#Мышечная сила
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