Реестр для алиментщиков появится в Ростовской области

По словам собеседника, в реестре будет содержаться фамилия, имя и отчество должника, дата его рождения и наименование правового акта, на основании которого данные должника размещены в реестре. О попадании в него, должника будут уведомлять. А для того, чтобы информацию о неплательщике алиментов убрали из реестра, потребуется погасить задолженность.