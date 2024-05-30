Реестр для алиментщиков появится в Ростовской области

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
По словам юриста, общедоступный реестр должников начнет функционировать в 2025 году.
«В нем, в том числе, будет содержаться информация о тех кто не платит алименты на содержание несовершеннолетних детей и привлечен к административной или уголовной ответственности», — отмечает Антон Габович.
По словам собеседника, в реестре будет содержаться фамилия, имя и отчество должника, дата его рождения и наименование правового акта, на основании которого данные должника размещены в реестре. О попадании в него, должника будут уведомлять. А для того, чтобы информацию о неплательщике алиментов убрали из реестра, потребуется погасить задолженность.
«Не следует забывать о том, что в настоящее время к тем, кто не платит алименты и привлечен к административной или уголовной ответственность устанавливается запрет на регистрационные действия с недвижимостью, накладывается арест банковские счета, ограничивается выезд из страны. Появление реестра призвано поспособствовать повышению мотивации должников к оплате задолженности», — резюмирует юрист.
Ранее RostovGazeta сообщала, кто не платит алименты в Ростове.