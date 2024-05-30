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Published Сегодня, 07:16

Modified Сегодня, 07:18

Updated Сегодня, 07:18

Ростовских неплательщиков алиментов внесут в общедоступный реестр должников

Реестр для алиментщиков появится в Ростовской области

30 мая 2024, 07:16
Фото: Unsplash
Ростовских неплательщиков алиментов внесут в общедоступный реестр должников

Юрист рассказал о появлении реестра для неплательщиков алиментов в Ростове

Юрист, адвокат Антон Габович сообщил RostovGazeta об изменениях в федеральном законе об исполнительном производстве, в рамках которого создается общедоступный реестр должников, в том числе и из Ростова, по алиментным обязательствам.

По словам юриста, общедоступный реестр должников начнет функционировать в 2025 году.

«В нем, в том числе, будет содержаться информация о тех кто не платит алименты на содержание несовершеннолетних детей и привлечен к административной или уголовной ответственности», — отмечает Антон Габович.
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Фото: 1MI

По словам собеседника, в реестре будет содержаться фамилия, имя и отчество должника, дата его рождения и наименование правового акта, на основании которого данные должника размещены в реестре. О попадании в него, должника будут уведомлять. А для того, чтобы информацию о неплательщике алиментов убрали из реестра, потребуется погасить задолженность.

«Не следует забывать о том, что в настоящее время к тем, кто не платит алименты и привлечен к административной или уголовной ответственность устанавливается запрет на регистрационные действия с недвижимостью, накладывается арест банковские счета, ограничивается выезд из страны. Появление реестра призвано поспособствовать повышению мотивации должников к оплате задолженности», — резюмирует юрист.

Ранее RostovGazeta сообщала, кто не платит алименты в Ростове.

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