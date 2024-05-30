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Published Сегодня, 15:32

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Updated Сегодня, 15:34

Сервис аренды самокатов в Ростове пригрозил пользователям штрафами в 100 тыс руб

Сервис аренды самокатов в Ростове пригрозил пользователям штрафами в 100 тыс руб

30 мая 2024, 15:32
Фото: rostovgazeta.ru
Сервис аренды самокатов в Ростове пригрозил пользователям штрафами в 100 тыс руб
Кикшеринг Whoosh ужесточил санкции за нарушение в пользовании электросамокатов, сообщает пресс-служба сервиса проката.

Компания решила пойти на ужесточение санкций, чтобы обезопасить пользование электросамокатами. Так, во всех городах, где представлен кикшеринг, вводится штраф за пользование самокатом ребенка. Наказание составит десять тысяч рублей. За поездку с пассажиром будут штрафовать на пять тысяч рублей. Если нарушение пользователя приведет к травме или материальному ущербу, он заплатит от 30 тысяч до 150 тысяч рублей.

Где в Ростове запрещено передвигаться на электросамокатах и почему?
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В пресс-службе Whoosh отметили, что такие же санкции вводят и другие операторы кикшеринга в стране.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону появятся зоны для парковки электросамокатов.

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