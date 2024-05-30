Сервис аренды самокатов в Ростове пригрозил пользователям штрафами в 100 тыс руб

Компания решила пойти на ужесточение санкций, чтобы обезопасить пользование электросамокатами. Так, во всех городах, где представлен кикшеринг, вводится штраф за пользование самокатом ребенка. Наказание составит десять тысяч рублей. За поездку с пассажиром будут штрафовать на пять тысяч рублей. Если нарушение пользователя приведет к травме или материальному ущербу, он заплатит от 30 тысяч до 150 тысяч рублей.