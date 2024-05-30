Смерть подозреваемого в убийстве девочки в Ростовской области оказалась фейком

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
Напомним, что восьмилетняя девочка отправилась в магазин за хлебом и не вернулась домой. Родители начали поиски ребенка, а позже к ним присоединились другие жители станицы Ольгинской.
В этот же день тело девочки нашли в лесу, а подозреваемым оказался водитель эвакуатора. В отношении него завели уголовное дело.
30 мая местные СМИ сообщили, что мужчина умер в СИЗО, он якобы совершил самоубийство или стал жертвой самосуда. Однако источник в пресс-службе ГУ ФСИН по Ростовской области опроверг эту информацию в беседе с корреспондентом RostovGazeta.
«Эта информация не соответствует действительности, мы ее опровергаем», — уточнил собеседник.
Ранее житель Ростовской области признался в убийстве восьмилетней девочки.