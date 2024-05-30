Смерть подозреваемого в убийстве девочки в Ростовской области оказалась фейком

30 мая местные СМИ сообщили, что мужчина умер в СИЗО, он якобы совершил самоубийство или стал жертвой самосуда. Однако источник в пресс-службе ГУ ФСИН по Ростовской области опроверг эту информацию в беседе с корреспондентом RostovGazeta.