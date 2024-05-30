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Published Сегодня, 13:27

Modified Сегодня, 13:30

Updated Сегодня, 13:30

Смерть подозреваемого в убийстве девочки опровергли в Ростовской области

Смерть подозреваемого в убийстве девочки в Ростовской области оказалась фейком

30 мая 2024, 13:27
Фото: 1MI
Смерть подозреваемого в убийстве девочки опровергли в Ростовской области
В Ростовской области не соответствует действительности информация о смерти арестованного по подозрению в убийстве девочки, сообщил RostovGazeta источник в УФСИН региона.

Напомним, что восьмилетняя девочка отправилась в магазин за хлебом и не вернулась домой. Родители начали поиски ребенка, а позже к ним присоединились другие жители станицы Ольгинской.

В этот же день тело девочки нашли в лесу, а подозреваемым оказался водитель эвакуатора. В отношении него завели уголовное дело.

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30 мая местные СМИ сообщили, что мужчина умер в СИЗО, он якобы совершил самоубийство или стал жертвой самосуда. Однако источник в пресс-службе ГУ ФСИН по Ростовской области опроверг эту информацию в беседе с корреспондентом RostovGazeta.

«Эта информация не соответствует действительности, мы ее опровергаем», — уточнил собеседник.

Ранее житель Ростовской области признался в убийстве восьмилетней девочки.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Убийство#Смерть#Происшествия
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